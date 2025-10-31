Giá vàng thế giới tăng vọt trong đêm Halloween

Giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tháng 10 khi thêm 30 USD, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 40 USD. Với giá 4.034 USD/ounce, vàng đã ghi nhận tăng 4,3% trong tháng qua và tăng 46,5% trong vòng một năm trở lại đây. Trong tháng 10, vàng thế giới đã ghi nhận mức giá tăng kỷ lục lên 4.380 USD/ounce. Giá vàng tăng bất chấp đô la Mỹ đi lên. Các diễn biến này, kết hợp với những gì thị trường diễn giải là bình luận mang tính diều hâu từ Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Jerome Powell đã khiến giá USD tăng cao nhất kể từ tháng 8 đến nay.

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch Mỹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng tăng khi các nhà đầu tư ngày càng chuyển sang kim loại quý trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và động lực thị trường thay đổi. Theo dữ liệu do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC ) công bố, nhu cầu vàng của các nhà đầu tư tiếp tục tăng mạnh, với tổng nhu cầu kim loại quý này tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.313 tấn. Tổ chức này cho rằng, sự tăng trưởng trên chủ yếu do dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ các quỹ ETF và sự gia tăng đầu tư cá nhân vào vàng thỏi và vàng xu. Hội đồng lưu ý, tâm lý lo sợ bỏ lỡ cơ hội đã ảnh hưởng đến các nhà đầu tư cá nhân, được khuếch đại bởi những lo ngại địa chính trị đang diễn ra. Đáng chú ý, việc giá vàng tăng nhanh chóng - vốn thường làm giảm nhu cầu trong các đợt tăng giá trước đây - dường như không có nhiều tác động ngăn cản hoạt động mua vào hiện tại.

WGC vẫn duy trì triển vọng lạc quan cho phần còn lại của năm, dự kiến lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương sẽ vẫn ở mức đáng kể, từ 750 đến 900 tấn. Mặc dù ước tính này giảm so với mức của năm trước, nhưng nó phù hợp với xu hướng mua vàng được quan sát từ đầu năm đến nay, nhấn mạnh nhu cầu dự trữ vàng của các tổ chức vẫn tiếp tục tăng.

Những diễn biến gần đây trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung đã góp phần làm tăng sức mạnh của đồng đô la, với việc chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận một năm với Bắc Kinh về các nguyên tố đất hiếm và khoáng sản quan trọng. Theo thỏa thuận, thuế quan đối với hàng nhập khẩu liên quan đến fentanyl đã được giảm một nửa xuống còn 10%, trong khi Trung Quốc cam kết cắt giảm sản xuất fentanyl và nối lại việc mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, bao gồm cả đậu nành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Thượng viện bỏ quy tắc "filibuster" nhằm giúp phe Cộng hòa thông qua các dự luật khi chính phủ liên bang đã bị đóng cửa đến ngày thứ 30. Do quy tắc "filibuster" tại Thượng viện Mỹ, hầu hết các dự luật cần 60 phiếu bầu để thông qua. Mặc dù đa số các nhà lập pháp có thể sửa đổi các quy tắc đó, nhưng cả hai đảng đều phần lớn phản đối việc làm như vậy để bảo vệ khả năng định hình luật pháp của họ khi không thuộc phe đa số. Ông Trump cho rằng việc giữ quy tắc "filibuster" đã khiến "chính phủ bị tê liệt".