Giá vàng hôm nay 12.11.2025: Chênh lệch mua bán vàng nhẫn vẫn neo cao 3 triệu đồng

Sáng 12.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên, mua vào 150 triệu đồng, bán ra 152 triệu đồng như hôm qua. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng niêm yết giá mua vàng miếng SJC lẫn ACB cùng ở mức 150,5 triệu đồng, bán ra 152...

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng đứng yên khi tiếp tục được mua vào 147,3 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 148,5 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhẫn ở mức 149,3 triệu đồng và bán ra 152,3 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng nhẫn ở nhiều công ty vẫn neo ở mức 3 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cũng cao hơn vàng miếng SJC. Đây là rủi ro cho người mua vàng nhẫn khi bị lỗ ngay 3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng sáng 12.11 đứng yên nhưng người mua vàng nhẫn sẽ lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm 9 USD, xuống còn 4.127 USD/ouce. Kim loại quý vẫn duy trì ở mức cao nhất trong vòng 3 tuần qua sau khi một báo cáo mới từ ADP công bố cho thấy trong 4 tuần kết thúc vào ngày 25.10, số lượng việc làm trong khu vực tư nhân tại Mỹ đã giảm trung bình hơn 11.000 việc làm mỗi tuần. Dữ liệu này trái ngược với mức tăng việc làm trong tháng 10 mà công ty đã báo cáo vào tuần trước và cho thấy một số sự suy yếu trên thị trường lao động.

Dữ liệu việc làm yếu kém cũng như tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi vào đầu tháng 11 do các hộ gia đình lo ngại về suy thoái kinh tế. Điều này càng thúc đẩy các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào tháng 12.

Trước đó, Thượng viện Mỹ vào ngày 10.11 đã thông qua một thỏa hiệp sẽ chấm dứt thời gian chính phủ đóng cửa dài nhất trong lịch sử. Việc chính phủ đóng cửa đã gây ra tình trạng thiếu hụt dữ liệu kinh tế, khiến các nhà hoạch định chính sách và thị trường không có thông tin các chỉ số quan trọng về việc làm và lạm phát càng gây ra sự lo lắng cho nhà đầu tư và vàng đã được lựa chọn làm nơi trú ẩn an toàn...



