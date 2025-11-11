Giá vàng hôm nay 11.11.2025: Tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,3 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 150 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng thêm 1,8 triệu đồng, mua vào lên 150 triệu đồng, bán ra lên 152 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng giá mỗi lượng vàng thêm 1,8 triệu đồng, lên 149 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 152 triệu đồng… Chỉ trong 2 ngày qua, vàng miếng SJC đã tăng từ 3,1 - 3,6 triệu đồng mỗi lượng và cách kỷ lục hồi cuối tháng 10 chỉ 2,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng giá nhanh, Công ty SJC tăng mỗi lượng thêm 2 triệu đồng, lên 147,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 149,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng thêm 1,8 triệu đồng, mua vào 149 triệu đồng, bán ra 152 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng nhanh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 20 USD mỗi ounce, lên 4.136 USD. Trong 30 ngày qua, kim loại quý thế giới đã tăng 93 USD/ounce, tương đương 2,3% nhưng nếu so với một năm trở lại đây thì tăng thêm 1.460 USD, tương đương 55%. Vàng tăng trước những kỳ vọng chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại. Đảng Dân chủ và Cộng hòa đang có những cuộc bỏ phiếu thông qua việc mở cửa chính phủ cũng như gia hạn các khoản trợ cấp Obamacare sắp hết hạn. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Bloomberg rằng: "Có vẻ như chúng ta đang tiến gần hơn đến việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ".

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 và báo cáo việc làm, điều này sẽ kéo dài cuộc tranh luận về việc liệu có cần cắt giảm lãi suất một lần nữa tại cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ liên bang (Fed) hay không. Dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố sớm hơn sẽ mang lại khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 cao hơn.