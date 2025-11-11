1 tháng bỏ độc quyền: Chưa có thêm thương hiệu vàng miếng mới

Giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng miếng trong nước ngày 10.11 bật tăng mạnh 1,8 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn Doji mua vào 148,2 triệu đồng, bán ra 150,2 triệu đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 148,7 triệu đồng, bán ra 150,2 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý mua vào 147,2 triệu đồng, bán ra 150,2 triệu đồng/lượng. Tại ACB, giá vàng miếng SJC và vàng miếng ACB bằng nhau, mua vào 149,2 triệu đồng, bán ra 150,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hiện tại cao hơn vàng miếng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Lại một lần nữa, giá vàng nhẫn 4 số 9 đã tăng vượt cả vàng miếng SJC. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng giá mỗi lượng vàng nhẫn thêm 1,7 triệu đồng, lên 147,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 150,5 triệu đồng (cao hơn giá vàng miếng 300.000 đồng/lượng). Công ty Phú Quý tăng mỗi lượng vàng nhẫn 1,8 triệu đồng, mua vào 147,2 triệu đồng, bán ra 150,2 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng 1 triệu đồng/lượng vàng nhẫn, mua vào 146 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng…

So với mức thấp nhất đạt được cách đây 5 ngày, vàng miếng SJC hiện đã tăng 3 - 3,2 triệu đồng/lượng nhưng thấp hơn mức đỉnh lập được vào ngày 21.10 ở mức 4,4 triệu đồng/lượng. Dù vàng tăng giá, các công ty cũng vẫn không có nguồn hàng bán ra. Công ty SJC phát 50 số cho khách hàng vào mua vàng nhẫn, mỗi người mua 1 chỉ (tuần trước mỗi người chỉ được mua 3 - 5 phân vàng). Còn vàng miếng, khi nào công ty mua được vàng từ người bán thì mới mở đăng ký online để khách đăng ký, số lượng bán ra cũng giới hạn mỗi người chỉ 1 lượng. Đại diện Công ty SJC cho biết lượng khách đến bán vàng không nhiều nên cũng không có nguồn bán lại. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu tạm hết vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long và vàng miếng SJC. Công ty Bảo Tín Mạnh Hải thông báo không có hàng bán sẵn vàng nhẫn Kim Gia Bảo, Tiểu Kim Cát. Tuy nhiên, công ty nhận đặt vàng nhẫn Kim Gia Bảo tối đa 50 chỉ/người, thời gian trả hàng sau 20 ngày, thanh toán 100% tại thời điểm đặt hàng. Công ty không có và không nhận vàng miếng SJC và Vàng Rồng Thăng Long. Tập đoàn Doji cũng thông báo hết nhẫn tròn ép vỉ Hưng Thịnh Vượng và vàng miếng SJC.

Trước đây có nhiều thương hiệu vàng nên có sự cạnh tranh về giá. Còn hiện nay, các doanh nghiệp niêm yết vậy thôi chứ không có hàng để bán nên mức giá nào cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Thậm chí có lúc đơn vị không có hàng thì niêm yết giá thấp, còn đơn vị có hàng lại nâng giá lên cao, nhưng thực tế đều không có vàng để bán. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới

Không có vàng bán, giá cũng không còn ý nghĩa

Dù có nhiều đơn vị kinh doanh nhưng vàng gần như "đồng giá", không có sự chênh lệch giữa các đơn vị do không có sự cạnh tranh khi chưa xuất hiện thương hiệu vàng mới. Đại diện một doanh nghiệp cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng và gần một tháng nay vẫn đang chờ tin phản hồi từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo doanh nghiệp này, sau khi công ty được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng thì mới tiến hành xin giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Các công ty kinh doanh vàng luôn trong tình trạng hết vàng nhẫn, vàng miếng ẢNH: THANH XUÂN

NH TMCP Á Châu (ACB) mới đây cũng tiết lộ đang làm việc chặt chẽ với NHNN để sớm được cấp phép và phân bổ hạn ngạch nhập khẩu vàng. Nhà băng này cũng ghi nhận tín hiệu lạc quan từ NHNN, dự kiến trong tháng 11 sẽ có những thương hiệu vàng miếng đầu tiên được ra mắt. Trước đây, ACB cũng có thương hiệu vàng miếng riêng. Sau khi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng có hiệu lực, một cuộc chuyển đổi vàng thương hiệu khác sang vàng miếng SJC diễn ra. Với kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất và kinh doanh vàng, ACB kỳ vọng sẽ nằm trong nhóm NH đầu tiên được cấp phép sản xuất. Bên cạnh việc khôi phục toàn bộ năng lực sản xuất, nhà băng này cũng chuẩn bị triển khai phương thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng số, giúp khách hàng mua bán nhanh chóng, thuận tiện và bảo đảm chất lượng. Hiện ACB đang thực hiện kinh doanh mua bán 2 loại vàng miếng là vàng miếng SJC và vàng miếng ACB (đã sản xuất giai đoạn trước năm 2012).

Theo quy định tại Nghị định 232, doanh nghiệp kinh doanh vàng có vốn điều lệ trên 1.000 tỉ đồng, NH có vốn điều lệ trên 50.000 tỉ đồng có thể trong diện được cấp phép sản xuất vàng miếng. Hiện có 38 doanh nghiệp, NH được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, tính theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, chỉ một số doanh nghiệp "đầu ngành" có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng trở lên như PNJ, Doji, SJC. Còn phía NH có Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank và ACB nằm trong nhóm có vốn điều lệ trên 50.000 tỉ đồng. Trong số này, các đơn vị trước đây có sở hữu thương hiệu vàng miếng như ACB (ACB), PNJ (Phượng hoàng), Agribank (AAA).

Lý giải về việc vàng niêm yết "đồng giá" giữa các doanh nghiệp trên thị trường, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, nhận xét: "Trước đây có nhiều thương hiệu vàng nên có sự cạnh tranh về giá. Còn hiện nay, các doanh nghiệp niêm yết vậy thôi chứ không có hàng để bán nên mức giá nào cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Thậm chí có lúc đơn vị không có hàng thì niêm yết giá thấp, còn đơn vị có hàng lại nâng giá lên cao, nhưng thực tế đều không có vàng để bán. Riêng vàng nhẫn có nguồn nguyên liệu sản xuất nên các công ty mới mạnh dạn đưa ra các mức giá khác nhau".

Vì vậy, thị trường vẫn đang chờ đợi nguồn cung mới. Theo Thông tư 34 thì NHNN sẽ xét duyệt, thời hạn cấp hạn mức cho các doanh nghiệp sản xuất vàng, chậm nhất là ngày 15.12 hằng năm. "Khi NHNN cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, khả năng giá trong nước sẽ tự điều chỉnh giảm, rút ngắn mức chênh lệch này. Khi thị trường có nguồn cung vàng mới, xuất hiện thương hiệu mới, lúc đó giá cả mới có sự cạnh tranh giữa các đơn vị", ông Nguyễn Ngọc Trọng cho hay.