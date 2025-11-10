Giá vàng hôm nay 10.11.2025: Tăng vọt lên gần 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 147,6 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 146,6 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 147,6 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng; ACB mua vào 148,6 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng 1,2 triệu đồng, Công ty Phú Quý mua vào lên 146,6 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 144,7 triệu đồng, bán ra 147,3 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng lên gần 150 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng mạnh 52 USD mỗi ounce, lên 4.052 USD khi những thông tin từ Mỹ gần đây không mấy khả quan. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cảnh báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 4 có thể rơi vào mức âm, nếu tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài. Cho đến nay, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 40 ngày và việc này trở nên đáng báo động trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, một trong những giai đoạn sôi động nhất của nền kinh tế.

Trong khi đó, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các ngân hàng trung ương vẫn là những bên tham gia tích cực vào thị trường vàng. Mặc dù Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vẫn là một nhân tố ổn định trên thị trường nhưng Ngân hàng Quốc gia Ba Lan vẫn là bên mua chiếm ưu thế. Ngân hàng Ba Lan đã mua 16 tấn vàng trong tháng 10, lượng vàng nắm giữ lên 530 tấn, chiếm 26% tổng dự trữ. Còn Trung Quốc mua 1 tấn vàng vào tháng 10, lượng vàng nắm giữ ở mức 2.304 tấn, tăng 25 tấn kể từ cuối năm 2024. Mặc dù PBOC mua ổn định và đáng kể, nhưng đợt mua mới nhất này đánh dấu mức tăng hàng tháng thấp nhất trong ba năm qua. Ngân hàng Quốc gia CH Czech (CNB) đã mua hai tấn vàng vào tháng trước. CNB đã liên tục mua vàng trong suốt cả năm. Tổng khối lượng mua vào từ đầu năm đến nay là 18 tấn, nâng tổng dự trữ vàng lên 69 tấn. CNB đặt mục tiêu 100 tấn vàng vào năm 2028.

Tuần trước, báo cáo nhu cầu hàng quý của Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 220 tấn vàng trong quý 3, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tốc độ mua vàng từ đầu năm đến nay vẫn thấp hơn so với ba năm qua. Tính đến nay, các ngân hàng trung ương đã mua 634 tấn vàng. Dự trữ vàng chính thức dự kiến sẽ tăng từ 750 đến 900 tấn vào cuối năm.

Ông Matthew Piggott, Giám đốc Vàng và Bạc tại Metals Focus, cho biết mức tăng 50% của vàng trong năm nay là một lý do khiến nhu cầu của các ngân hàng trung ương giảm bớt. Mức tăng giá mạnh đồng nghĩa với việc các ngân hàng trung ương cần mua ít vàng hơn để đạt được mục tiêu phân bổ của mình. Nhìn về tương lai, các ngân hàng trung ương khó ngừng mua vàng khi bất ổn kinh tế và nhu cầu đa dạng hóa tài sản sẽ tiếp tục thúc đẩy tích lũy dự trữ.