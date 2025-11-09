Giá vàng hôm nay 9.11.2025: Mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Sáng 9.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 146,4 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng và người mua sau một tuần lỗ đúng 2 triệu đồng.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 300.000 đồng sau một tuần khi còn mua vào 143,3 triệu đồng, bán ra còn 145,8 triệu đồng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá vàng nhẫn 400.000 đồng, đưa giá mua xuống 145,8 triệu đồng, bán ra 148,8 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần bị lỗ 3,4 triệu đồng một lượng. Như vậy, người mua vàng nhẫn lỗ nhiều hơn vàng miếng.

Giá vàng đứng yên nhưng người mua vàng nhẫn lỗ nhiều hơn ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm không đáng kể sau một tuần, đạt 3.999,6 USD/ounce. Kim loại quý trong tuần hầu hết vẫn biến động xoay quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Giá vàng duy trì ở mức cao vì đồng USD suy yếu và những bất ổn xoay quanh việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài đã khiến giới đầu tư tìm đến kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn, trong khi các chỉ số chứng khoán Phố Wall đang trên đà ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng 7 tháng qua.

Trong bối cảnh này, cuộc khảo sát của Kitco News có 22 nhà phân tích Wall Street tham gia thì hơn một nửa, tương ứng 13 người, chiếm 59% dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới. Bên cạnh đó, có 7 người, chiếm 32% nhận định vàng sẽ tăng và còn lại 2 người, tương ứng 9% nghĩ rằng vàng giảm.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street thu hút 221 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì vẫn có đa số người kỳ vọng vàng gia tăng. Cụ thể, 123 người, chiếm 55,7% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại có 39 người, tương ứng 17,6% nhận định kim loại quý sẽ giảm và có 59 người còn lại cho rằng đi ngang.