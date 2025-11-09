Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 9.11.2025: Mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

An Yến
An Yến
09/11/2025 07:27 GMT+7

Giá vàng trong nước đứng yên sau một tuần khi thị trường thế giới không thay đổi nhiều.

Sáng 9.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 146,4 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng và người mua sau một tuần lỗ đúng 2 triệu đồng.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 300.000 đồng sau một tuần khi còn mua vào 143,3 triệu đồng, bán ra còn 145,8 triệu đồng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá vàng nhẫn 400.000 đồng, đưa giá mua xuống 145,8 triệu đồng, bán ra 148,8 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần bị lỗ 3,4 triệu đồng một lượng. Như vậy, người mua vàng nhẫn lỗ nhiều hơn vàng miếng. 

Giá vàng hôm nay 9.11.2025: Mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng- Ảnh 1.

Giá vàng đứng yên nhưng người mua vàng nhẫn lỗ nhiều hơn

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm không đáng kể sau một tuần, đạt 3.999,6 USD/ounce. Kim loại quý trong tuần hầu hết vẫn biến động xoay quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Giá vàng duy trì ở mức cao vì đồng USD suy yếu và những bất ổn xoay quanh việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài đã khiến giới đầu tư tìm đến kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn, trong khi các chỉ số chứng khoán Phố Wall đang trên đà ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng 7 tháng qua. 

Trong bối cảnh này, cuộc khảo sát của Kitco News có 22 nhà phân tích Wall Street tham gia thì hơn một nửa, tương ứng 13 người, chiếm 59% dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới. Bên cạnh đó, có 7 người, chiếm 32% nhận định vàng sẽ tăng và còn lại 2 người, tương ứng 9% nghĩ rằng vàng giảm.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street thu hút 221 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì vẫn có đa số người kỳ vọng vàng gia tăng. Cụ thể, 123 người, chiếm 55,7% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại có 39 người, tương ứng 17,6% nhận định kim loại quý sẽ giảm và có 59 người còn lại cho rằng đi ngang.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 8.11.2025: Đứng yên nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 8.11.2025: Đứng yên nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng trong nước tiếp tục đứng yên khi thế giới không thay đổi nhiều.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Chính phủ mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận