Giá vàng hôm nay 8.11.2025: Đứng yên nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Sáng 8.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tiếp tục được mua vào 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng như hôm qua. Vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC duy trì chiều mua 143,3 triệu đồng, bán ra 145,8 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 145,8 triệu đồng và bán ra 148,8 triệu đồng... Mặc dù giá vàng đứng yên trong 3 ngày liên tiếp nhưng người mua vàng nhẫn đã lỗ ngay 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng tiếp tục đứng yên khiến người mua vàng nhẫn lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 3.999,6 USD/ounce. Vàng được hưởng lợi khi đồng USD suy yếu trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa đã trì hoãn việc công bố báo cáo việc làm định kỳ hằng tháng. Việc này đã gây ra mối đe dọa đối với hoạt động kinh tế, bao gồm cả việc gây gián đoạn các chuyến bay do thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu, những người đã làm việc không lương kể từ tháng 10 tới nay. Hiện mối lo ngại của nhà đầu tư về sự phát triển của nền kinh tế Mỹ ngày càng tăng. Một cuộc khảo sát từ Đại học Michigan vừa đưa ra cho thấy, tâm lý người tiêu dùng đã gần chạm mức thấp nhất từ trước đến nay. Dữ liệu được công bố chỉ một ngày sau khi công ty Challenger, Gray & Christmas báo cáo số lượng lao động bị sa thải trong tháng 10 đã đạt mức cao nhất trong 22 năm qua.

Nhiều dữ liệu kinh tế đã bị trì hoãn do tình trạng chính phủ đóng cửa. Chẳng hạn, Cục Thống kê lao động Mỹ dự kiến sẽ công bố báo cáo việc làm chính thức vào ngày hôm qua nhưng không thể thực hiện. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp cơ quan này không thể công bố số liệu này. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones đã dự báo nền kinh tế Mỹ giảm 60.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,5%.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư dự báo xác suất 67% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% vào tháng 12. Điều này làm đồng USD tiếp tục suy yếu và góp phần giúp giá vàng duy trì ở mức cao.