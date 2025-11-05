Giá vàng hôm nay 5.11.2025: Giảm 8 triệu đồng từ mức đỉnh

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng/lượng, mua vào còn 145,2 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC cũng giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 145 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 700.000 đồng chiều mua vào, còn 144,5 triệu đồng, bán ra giảm 1,2 triệu đồng, còn 147 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm 1 - 1,4 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 143,4 triệu đồng, bán 145,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 143,8 triệu đồng, bán ra 146,8 triệu đồng…

Giá vàng trong nước giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm mạnh, mất 60 USD mỗi ounce, xuống 3.934 USD. Vàng giảm mạnh khi chỉ số đồng đô la Mỹ mạnh lên, đạt mức cao nhất gần 6 tháng. Đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu và tâm lý e ngại rủi ro gia tăng trên thị trường chung đã gây áp lực lên vàng.

Tuần này, tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ có thể sẽ trở thành đợt đóng cửa dài nhất từ trước đến nay khi bế tắc giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã kéo dài sang tháng mới. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp Mỹ hiện đang cho biết chính phủ liên bang sẽ mở cửa trở lại vào cuối tuần này.

Ông Aakash Doshi, Trưởng phòng Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management, kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định dưới mức kháng cự quanh 4.000 đô la một ounce. Thông thường, vào tháng 11 và 12 là những tháng tiêu cực đối với các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng. Những bình luận này được đưa ra khi SPDR Gold Shares, quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng lớn nhất thế giới (NYSE: GLD), chứng kiến lượng vàng nắm giữ giảm gần 8 tấn sau khi giá vàng đạt đỉnh khoảng 4.360 đô la một ounce.