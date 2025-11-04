Giá vàng hôm nay 4.11.2025: Lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng mỗi lượng 800.000 đồng, xuống 146,2 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 148,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 145,2 triệu đồng, bán ra 148,2 triệu đồng… So với mức giá cao kỷ lục đạt được hồi tháng 10, giá vàng miếng SJC hiện giảm 7 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 145,2 triệu đồng, bán ra 148,2 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 143,4 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng trên thị trường thế giới giảm 14 USD mỗi ounce, xuống 3.988 USD. Theo các nhà phân tích tại UBS, sự thoái lui hiện tại trên thị trường vàng chỉ là tạm thời và giá kim loại màu vàng này vẫn đang trên đà đạt mức 4.200 đô la một ounce trước những rủi ro địa chính trị hoặc thị trường gia tăng. Các nhà phân tích của UBS cũng trích dẫn báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý 3 của Hội đồng Vàng thế giới, trong đó xác nhận "lực mua rất mạnh và tăng tốc" từ cả các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư cá nhân. Việc ngân hàng trung ương mua 634 tấn vàng trong năm nay chậm hơn so với tốc độ của năm ngoái nhưng đang tăng tốc trong quý 4, phù hợp với dự báo 900 - 950 tấn vàng cho năm 2025. Dòng vốn ETF đổ vào đạt 222 tấn và nhu cầu vàng thỏi và vàng xu trên 300 tấn trong quý thứ tư liên tiếp cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư cũng đã tăng lên. UBS nhận định, nhu cầu trang sức cũng không yếu như lo ngại, các nhà đầu tư "vẫn chưa phân bổ đủ" vào kim loại này và khuyến nghị, nhà đầu tư nên phân bổ vàng ở mức một chữ số trong danh mục đầu tư.