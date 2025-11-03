Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 3.11.2025: Ngân hàng ACB giảm 800.000 đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/11/2025 08:33 GMT+7

Giá vàng trong nước giảm theo kim loại quý thế giới.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá vàng miếng SJC 800.000 đồng, xuống 145,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng giữ nguyên giá, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 146,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng không biến động nhiều, Công ty SCJ mua vào 143,6 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 3.11.2025: Giảm đầu tuần- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm đầu tuần

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 15 USD mỗi ounce, xuống còn 3.987 USD. Có thể thấy, ngay cả viễn cảnh chu kỳ cắt giảm lãi suất bị đe dọa và các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc mang tính hòa giải cũng không thể khiến kim loại quý này giảm sâu dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce. Kết quả khảo sát hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, 21% dự báo giá vàng tăng, 21% dự đoán giảm, còn lại 57% cho rằng vàng sẽ tiếp tục dao động đi ngang trong biên độ hẹp.

Tuần này, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu quan trọng như PMI sản xuất dịch vụ Mỹ, báo cáo việc làm tư nhân và quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Ngoài ra, tâm điểm còn là diễn biến đàm phán Mỹ - Trung Quốc và tình hình ngân sách chính phủ Mỹ. Dù hai tuần liên tiếp sụt giảm, vàng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD. Nhiều chuyên gia nhận định chu kỳ tăng giá chưa kết thúc bởi căng thẳng địa chính trị, xu hướng mua vàng của ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng hộ rủi ro vẫn duy trì.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 2.11.2025: Mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay 2.11.2025: Mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Giá vàng trong nước giảm mạnh cộng thêm chênh lệch mua bán khiến người mua lỗ lớn.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận