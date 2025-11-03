Giá vàng hôm nay 3.11.2025: Ngân hàng ACB giảm 800.000 đồng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá vàng miếng SJC 800.000 đồng, xuống 145,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng giữ nguyên giá, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 146,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng không biến động nhiều, Công ty SCJ mua vào 143,6 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm đầu tuần ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 15 USD mỗi ounce, xuống còn 3.987 USD. Có thể thấy, ngay cả viễn cảnh chu kỳ cắt giảm lãi suất bị đe dọa và các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc mang tính hòa giải cũng không thể khiến kim loại quý này giảm sâu dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce. Kết quả khảo sát hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, 21% dự báo giá vàng tăng, 21% dự đoán giảm, còn lại 57% cho rằng vàng sẽ tiếp tục dao động đi ngang trong biên độ hẹp.

Tuần này, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu quan trọng như PMI sản xuất dịch vụ Mỹ, báo cáo việc làm tư nhân và quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Ngoài ra, tâm điểm còn là diễn biến đàm phán Mỹ - Trung Quốc và tình hình ngân sách chính phủ Mỹ. Dù hai tuần liên tiếp sụt giảm, vàng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD. Nhiều chuyên gia nhận định chu kỳ tăng giá chưa kết thúc bởi căng thẳng địa chính trị, xu hướng mua vàng của ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng hộ rủi ro vẫn duy trì.