Giá vàng hôm nay 2.11.2025: Mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Sáng 2.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 146,4 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp của giá vàng trong nước.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm nhiều hơn với mức 2,5 triệu đồng sau một tuần, đưa giá mua xuống 143,6 triệu đồng, bán ra còn 146,1 triệu đồng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu trong tuần giảm mạnh giá vàng nhẫn 3,8 triệu đồng khi mua vào còn 146,2 triệu đồng, bán ra xuống 149,2 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần bị lỗ 6,8 triệu đồng một lượng.

Giá vàng giảm mạnh khiến người mua lỗ gần 7 triệu sau một tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục có tuần thứ 2 đi xuống. Hiện kim loại quý còn 4.001 USD/ounce, giảm hơn 110 USD so với cuối tuần trước. Kim loại quý giảm khi những bất ổn xoay quanh khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn ghi nhận tháng tăng giá thứ 3 liên tiếp.

Theo CNBC, Ngân hàng Morgan Stanley ngày 31.10 cho biết họ vẫn lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng, dựa trên kỳ vọng hạ lãi suất, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và những bất ổn kinh tế kéo dài. Nhà băng này dự báo giá vàng sẽ đạt trung bình 4.300 USD trong nửa đầu năm 2026.

Cuộc khảo sát của Kitco News về giá vàng trong tuần tới có 14 nhà phân tích Wall Street tham gia thì có 3 người, tương ứng 21% dự báo giá vàng sẽ tăng. Bên cạnh đó, cũng có 3 người, chiếm 21% nhận định vàng tiếp tục giảm và 8 người, tương ứng 57% nghĩ rằng vàng đi ngang. Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street thu hút 282 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì vẫn có đa số người kỳ vọng vàng gia tăng. Cụ thể, có 180 người, chiếm 64% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại có 51 người, tương ứng 18% nhận định kim loại quý tiếp tục giảm và cũng có 51 người còn lại cho rằng vàng đi ngang.