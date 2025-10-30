Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Fed hạ lãi suất lần hai, chia rẽ nội bộ về hướng đi sắp tới

Trí Đỗ
Trí Đỗ
30/10/2025 07:56 GMT+7

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29.10 quyết định hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần cắt giảm thứ hai liên tiếp nhằm hỗ trợ thị trường lao động đang chững lại.

Theo AFP dẫn thông báo của Fed, các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu 10-2 thông qua việc giảm lãi suất cho vay chủ chốt của ngân hàng xuống còn 3,75% - 4%.

Tại cuộc họp báo ở Washington, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết cơ quan này đang "đối mặt với những rủi ro từ cả 2 phía" - vừa lo lạm phát dai dẳng, vừa quan ngại tăng trưởng và việc làm suy yếu.

Fed hạ lãi suất lần hai, chia rẽ nội bộ về hướng đi sắp tới - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell họp báo tại Washington D.C (Mỹ) ngày 29.10.2025

ẢNH: REUTERS

Lần cắt giảm lãi suất mới nhất đã vấp phải sự phản đối từ 2 nhà hoạch định chính sách. Trong đó, Thống đốc Fed Stephen Miran kêu gọi cắt giảm lãi suất sâu hơn, trong khi Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid ủng hộ việc không cắt giảm lãi suất do lạm phát vẫn đang tiếp diễn.

Theo dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang St. Louis, đây là lần thứ ba kể từ năm 1990 các nhà hoạch định chính sách của Fed chia rẽ rõ rệt về định hướng chính sách tiền tệ, phản ánh sự bất định cao về triển vọng kinh tế Mỹ.

Ông Powell nhấn mạnh việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 "chưa phải là điều chắc chắn" và chính sách sắp tới "sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế".

Ngay sau tuyên bố của ông Powell, chứng khoán Phố Wall giảm điểm, phản ánh tâm lý lo ngại Fed có thể tạm dừng chu kỳ nới lỏng tiền tệ.

Động thái cắt giảm lãi suất diễn ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ đối mặt với nhiều sức ép khi các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong khi chính phủ liên bang vẫn đóng cửa gần một tháng khiến phần lớn dữ liệu kinh tế bị gián đoạn.

Chủ tịch Powell cảnh báo: "Việc đóng cửa chính phủ liên bang sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong thời gian dài, nhưng những tác động này sẽ đảo ngược sau khi tình trạng đóng cửa kết thúc".

Các quan chức Fed gần đây tỏ ra lo ngại thị trường lao động nguội dần, chuyển trọng tâm sang duy trì việc làm, ngay cả khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Fed đang hành động quá sớm. Ông Chris Stanley, Giám đốc phụ trách ngân hàng tại Moody's Analytics, nhận định: "Việc Fed cắt giảm lãi suất là một sai lầm chiến thuật. Dữ liệu hiện không ủng hộ quyết định này".

"Quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10 không gây bất ngờ, nhưng sự bất đồng quan điểm cứng rắn từ chủ tịch Fed khu vực cho thấy các động thái trong tương lai sẽ trở nên gây tranh cãi hơn", Phó kinh tế trưởng Michael Pearce của Oxford Economics (Mỹ), lưu ý. Vị chuyên gia này kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ cắt giảm từ đây khi bất đồng trong nội bộ trở nên gay gắt hơn.

Cũng trong ngày 29.10, Fed thông báo sẽ khởi động lại việc mua hạn chế trái phiếu kho bạc để ngăn tình trạng thiếu thanh khoản trên thị trường tiền tệ. Danh mục tài sản trị giá 6,61 nghìn tỉ USD của Fed sẽ được giữ nguyên đến tháng 12, nhưng sẽ tái cấu trúc bằng cách tái đầu tư từ chứng khoán thế chấp sang trái phiếu chính phủ, theo Reuters.

