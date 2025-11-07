Giá vàng hôm nay 7.11.2025: Đứng trên 148 triệu đồng một lượng

Sáng 7.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC được mua vào 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với 24 giờ trước đó thì mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm 900.000 đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 trên thị trường cũng tăng từ 1 - 1,2 triệu đồng/lượng sau một ngày. Chẳng hạn, Công ty SJC mua vàng nhẫn ở mức 143,3 triệu đồng, bán ra 145,8 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 144,5 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 145,8 triệu đồng và bán ra 148,8 triệu đồng...

Giá vàng sáng 7.11 đứng trên 148 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới duy trì đà tăng, đạt 3.994 USD/ounce, cao hơn một ngày trước 24 USD. Kim loại quý vẫn được chú ý trong bối cảnh nhiều nỗi lo về kinh tế toàn cầu. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Challenger, Gray & Christmas đưa ra hôm qua, số lượng việc làm bị cắt giảm trong tháng 10 đã vọt lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Cụ thể, tổng số việc làm bị cắt giảm trong tháng 10 lên tới hơn 153.000 việc làm, gần gấp 3 lần so với tháng 9 và cao hơn 175% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động cắt giảm lao động chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực công nghệ và kho bãi. Dữ liệu đó vẽ nên một bức tranh ảm đạm về nền kinh tế Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh thiếu các báo cáo kinh tế do tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa hơn 1 tháng vẫn chưa kết thúc.

Nhà đầu tư cũng hướng sự chú ý đến việc Tòa án Tối cao Mỹ vừa nghe các lập luận ủng hộ và phản đối chính sách thuế quan của chính quyền Trump trong phiên chất vấn vào ngày 5.11. Một số thẩm phán tòa án tối cao đã bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp pháp của thuế thương mại, điều khiến nhiều nhà đầu tư dự báo sẽ có phán quyết chống lại chính sách thuế quan. Tuy nhiên, giới quan sát dự đoán tòa án sẽ khó đưa ra phán quyết nhanh chóng, do đó nhiều khả năng các tác động đến thị trường sẽ chỉ lộ rõ sau vài tháng nữa...