Giá vàng hôm nay 6.11.2025: Vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Sáng 6.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tiếp tục được mua vào 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được duy trì chiều mua vào 142,7 triệu đồng, bán 145,2 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giữ nguyên chiều mua vào 143,8 triệu đồng, bán ra 146,8 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 143,5 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng…

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu bán vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu mua vàng miếng SJC ở mức 146 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng trong khi mua vàng nhẫn 144,8 triệu đồng nhưng bán ra đến 147,8 triệu đồng.

Giá vàng sáng 6.11 đứng yên nhưng vàng nhẫn bán ra cao hơn vàng miếng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng trở lại, lên 3.970 USD/ounce, cao hơn một ngày trước gần 40 USD. Theo báo cáo từ ADP công bố hôm qua, thị trường lao động Mỹ đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 10 khi các công ty tư nhân tạo thêm 42.000 việc làm. Con số này không chỉ vượt dự báo đồng thuận của Dow Jones là 22.000 việc làm mà còn đánh dấu sự phục hồi đáng kể sau khi thị trường mất 29.000 việc làm vào tháng 9. ADP cũng đã điều chỉnh số liệu tháng 9, cho biết tổn thất việc làm thực tế ít hơn 3.000 vị trí so với báo cáo ban đầu. Một xu hướng đáng lo ngại được phát hiện trong báo cáo là sự phân hóa rõ rệt giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ. Toàn bộ việc làm mới được tạo ra đều đến từ các công ty có ít nhất 250 nhân viên, với mức tăng 76.000 việc làm. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ hơn lại mất 34.000 vị trí.

Dù vậy, theo CNBC, báo cáo này mang đến tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Mỹ, giúp xua tan một phần lo ngại về nguy cơ suy thoái đã gia tăng sau báo cáo việc làm suy yếu vào tháng 9. Thị trường việc làm mạnh mẽ thường làm giảm khả năng hạ lãi suất và thậm chí có thể duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài. Một số nhà phân tích cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn đã xuất hiện trở lại giúp giá vàng tăng khi thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn còn khá bấp bênh...