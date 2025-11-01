TP.HCM bố trí lại việc làm cho hơn 1.000 công chức

Giải bài toán "vừa thừa vừa thiếu" cán bộ

Ngày 31.10, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 10.2025. Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc bổ nhiệm, kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND, ban chỉ huy quân sự cho 168 xã, phường và đặc khu. Hiện chỉ còn P.Vĩnh Hội và đặc khu Côn Đảo đang khuyết phó chủ tịch UBND. Đối với phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, đang khuyết 60 vị trí lãnh đạo, gồm 22 cấp trưởng và 38 cấp phó. Ngoài ra, 11 UBND cấp xã đang bố trí số lượng cấp phó vượt định mức so với quy định tại Nghị định 150/2025 của Chính phủ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công P.Đức Nhuận (TP.HCM) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân Ảnh: Sỹ Đông

Về tình trạng cán bộ, công chức "vừa thừa vừa thiếu" được lãnh đạo TP.HCM nhiều lần đề cập, Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tấn Phong cho hay đang thừa 1.065 công chức và thiếu 965 công chức.

"Thừa công chức ở vị trí không chuyên sâu như văn thư, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác dân tộc. Thiếu công chức chuyên sâu như y tế, công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính", ông Phong nói. Để khắc phục bất cập này, Sở Nội vụ đã tham mưu xây dựng đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cho chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn, trong đó xác định tình hình thừa, thiếu công chức chuyên môn tại UBND cấp xã.

Đề án cũng phân tích, đánh giá thực trạng và qua đó đề ra 2 nguyên tắc và 5 giải pháp để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nêu trên, giải quyết tình trạng vừa thừa vừa thiếu ở cấp xã. "Đề án này đang chờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM", ông Phong cho biết. Các giải pháp sẽ được áp dụng trong thời gian tới gồm luân chuyển công chức trong nội bộ từng cơ quan, điều chuyển nhân sự từ xã này qua xã kia, từ khối Đảng qua chính quyền, từ cấp sở về cấp xã, xét tuyển từ người làm việc không chuyên trách thành công chức, ký hợp đồng lao động.

Về giải quyết chế độ, chính sách, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết tính đến ngày 1.10 đã tham mưu giải quyết cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 của Chính phủ với tổng kinh phí chi trả 6.094 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết một số phường, xã phản ánh định mức chi thường xuyên hiện nay 79 triệu đồng/người/năm là thấp, chưa đủ để thực hiện khối lượng công việc nhiều hơn trước. Do vậy, bà Phượng đề nghị Sở Tài chính tính toán cách thức phân bổ định mức để cấp xã có đủ kinh phí thực hiện các hoạt động.

Từ thực tế cán bộ vừa thừa vừa thiếu của cấp xã, lãnh đạo HĐND TP.HCM cho rằng cần sớm giao chỉ tiêu biên chế cụ thể, bổ sung phó chủ tịch UBND cấp xã và phó trưởng phòng chuyên môn, biệt phái công chức trật tự xây dựng về cơ sở…

Khai thác hiệu quả trụ sở dôi dư

Trong 10 tháng đầu năm, các chỉ số kinh tế - xã hội chủ yếu của TP.HCM tăng trưởng khá. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm ước hơn 652.500 tỉ đồng, đạt 97,2% dự toán T.Ư giao, bằng 115,5% so với cùng kỳ. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó giám đốc Sở Tài chính, cho biết thu nội địa tiếp tục là điểm sáng với 468.399 tỉ đồng, đạt 98,5% dự toán. "Kết quả này có được chủ yếu do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, nhất là khoản nộp từ dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ với 21.700 tỉ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỉ đồng tiền thuê đất", ông Thảnh cho hay.

Riêng về đầu tư công là một trong 3 động lực thúc đẩy tăng trưởng, kết quả những tháng gần đây chững lại. Tính đến ngày 21.10, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước của TP.HCM mới giải ngân 62.003 tỉ đồng, đạt 40,7% so với kế hoạch vốn phân bổ. Để giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2025 đã phân bổ gần 152.000 tỉ đồng, từ nay đến hết kỳ báo cáo (tháng 1.2026), trung bình mỗi ngày TP.HCM phải giải ngân khoảng 2.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng thống kê TP.HCM, cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% cả năm thì quý 4 phải tăng trưởng 12,4%, đây là thách thức rất lớn. Ông Hoàng khuyến nghị TP.HCM cần tập trung đẩy mạnh tiêu dùng, mở rộng khuyến mãi cuối năm, khuyến khích thương mại điện tử, tăng mức tổng cầu hàng hóa, đẩy nhanh đầu tư công. Song song đó, rà soát, tích hợp các đề án về phát triển quỹ đất, nhà ở xã hội, nhà công vụ, chương trình mục tiêu thành một đề án về phát triển thị trường bất động sản nhằm tránh chồng chéo và phân tán nguồn lực. Trong ngắn hạn, ông Hoàng cho rằng cần khai thác hiệu quả tài sản công, các khu đất, trụ sở dôi dư.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết có 20 phường, xã đề xuất một số khu vực, trụ sở dôi dư làm điểm trường, góp phần giảm áp lực trường lớp khi dân số gia tăng. Trong đó, ông Hiếu đề nghị UBND TP.HCM sớm bàn giao trụ sở Quận ủy - UBND Q.12 cũ (số 1 Lê Thị Riêng, P.Thới An) rộng hơn 3,2 ha làm trường học liên cấp.

Trước đề xuất trên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị Sở GD-ĐT phối hợp Sở Tài chính lập danh sách cụ thể các khu đất dôi dư sử dụng cho mục đích giáo dục thành phương án sắp xếp hoàn chỉnh để UBND TP.HCM quyết định.