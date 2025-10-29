Sở GD-ĐT TP.HCM cảnh báo có doanh nghiệp mạo danh triển khai phần mềm dữ liệu

Hệ thống cơ sở dữ liệu duy nhất của ngành GD-ĐT TP.HCM ẢNH: SỞ GD-ĐT TP.HCM

Tên miền https://hcm.quanlytruonghoc.edu.vn không phải là hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục TP.HCM

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, thời gian qua, sở đã triển khai nhất quán và duy nhất hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành GD-ĐT, được quản lý tập trung và là tài sản công trên môi trường số của ngành. Hệ thống này được vận hành chính thức tại địa chỉ: https://csdl.hcm.edu.vn.

Tuy nhiên, qua rà soát, Sở GD-ĐT ghi nhận hiện có một số cơ sở giáo dục đang sử dụng phần mềm tại tên miền https://hcm.quanlytruonghoc.edu.vn và cho rằng đây là hệ thống cơ sở dữ liệu chính thức của ngành. Phần mềm này do một số cá nhân, doanh nghiệp giới thiệu là đơn vị đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai.

Trước sự việc này, Sở GD-ĐT thông báo và khẳng định: Hệ thống phần mềm tại tên miền https://hcm.quanlytruonghoc.edu.vn không phải là hệ thống CSDL của ngành GD-ĐT TP.HCM và không thuộc phạm vi quản lý, triển khai hay sở hữu của Sở GD-ĐT. Sở không cử bất kỳ đơn vị nào đại diện thực hiện nhiệm vụ này.

Sở GD-ĐT cảnh báo các trường học không thực hiện khởi tạo hay phát sinh dữ liệu gốc từ hệ thống https://hcm.quanlytruonghoc.edu.vn hay bất kỳ phần mềm quản lý nhà trường nào khác. Tất cả dữ liệu gốc chỉ được khởi tạo duy nhất tại CSDL ngành tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm này tại đơn vị mình, làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và duy nhất của CSDL ngành.

Sở GD-ĐT không yêu cầu cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý của bất kỳ đơn vị cung cấp cụ thể nào

Mọi hoạt động quản lý, điều hành, báo cáo, thống kê và trao đổi dữ liệu chính thức của ngành GD-ĐT TP.HCM chỉ được thực hiện trên hệ thống CSDL tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn. Dữ liệu từ hệ thống này là nguồn thông tin chính thức và duy nhất phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở GD-ĐT.

Sở GD-ĐT không yêu cầu cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý nhà trường của bất kỳ đơn vị cung cấp cụ thể nào. Hiệu trưởng có toàn quyền lựa chọn phần mềm quản lý nhà trường/phần mềm chuyên ngành phù hợp, miễn là các hệ thống này phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật (như an toàn an ninh thông tin cấp độ và tuân thủ tuyệt đối quy định thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu hai chiều qua API với CSDL ngành GD-ĐT.