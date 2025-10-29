Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sở GD-ĐT TP.HCM cảnh báo có doanh nghiệp mạo danh triển khai phần mềm dữ liệu

Bích Thanh
Bích Thanh
29/10/2025 15:35 GMT+7

Ngày 29.10, Sở GD-ĐT TP.HCM phát cảnh báo đến UBND của 168 xã, phường, đặc khu và gần 3.500 trường học về việc triển khai cơ sở dữ liệu, giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Sở GD-ĐT TP.HCM cảnh báo có doanh nghiệp mạo danh triển khai phần mềm dữ liệu - Ảnh 1.

Hệ thống cơ sở dữ liệu duy nhất của ngành GD-ĐT TP.HCM

ẢNH: SỞ GD-ĐT TP.HCM

Tên miền https://hcm.quanlytruonghoc.edu.vn không phải là hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục TP.HCM 

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, thời gian qua, sở đã triển khai nhất quán và duy nhất hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành GD-ĐT, được quản lý tập trung và là tài sản công trên môi trường số của ngành. Hệ thống này được vận hành chính thức tại địa chỉ: https://csdl.hcm.edu.vn.

Tuy nhiên, qua rà soát, Sở GD-ĐT ghi nhận hiện có một số cơ sở giáo dục đang sử dụng phần mềm tại tên miền https://hcm.quanlytruonghoc.edu.vn và cho rằng đây là hệ thống cơ sở dữ liệu chính thức của ngành. Phần mềm này do một số cá nhân, doanh nghiệp giới thiệu là đơn vị đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai.

Trước sự việc này, Sở GD-ĐT thông báo và khẳng định: Hệ thống phần mềm tại tên miền https://hcm.quanlytruonghoc.edu.vn không phải là hệ thống CSDL của ngành GD-ĐT TP.HCM và không thuộc phạm vi quản lý, triển khai hay sở hữu của Sở GD-ĐT. Sở không cử bất kỳ đơn vị nào đại diện thực hiện nhiệm vụ này.

Sở GD-ĐT cảnh báo các trường học không thực hiện khởi tạo hay phát sinh dữ liệu gốc từ hệ thống https://hcm.quanlytruonghoc.edu.vn hay bất kỳ phần mềm quản lý nhà trường nào khác. Tất cả dữ liệu gốc chỉ được khởi tạo duy nhất tại CSDL ngành tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm này tại đơn vị mình, làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và duy nhất của CSDL ngành.

Sở GD-ĐT không yêu cầu cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý của bất kỳ đơn vị cung cấp cụ thể nào

Mọi hoạt động quản lý, điều hành, báo cáo, thống kê và trao đổi dữ liệu chính thức của ngành GD-ĐT TP.HCM chỉ được thực hiện trên hệ thống CSDL tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn. Dữ liệu từ hệ thống này là nguồn thông tin chính thức và duy nhất phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở GD-ĐT.

Sở GD-ĐT không yêu cầu cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý nhà trường của bất kỳ đơn vị cung cấp cụ thể nào. Hiệu trưởng có toàn quyền lựa chọn phần mềm quản lý nhà trường/phần mềm chuyên ngành phù hợp, miễn là các hệ thống này phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật (như an toàn an ninh thông tin cấp độ và tuân thủ tuyệt đối quy định thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu hai chiều qua API với CSDL ngành GD-ĐT.

Tin liên quan

Quan điểm trái chiều về dạy thêm học thêm, Sở GD-ĐT TP.HCM lấy ý kiến

Quan điểm trái chiều về dạy thêm học thêm, Sở GD-ĐT TP.HCM lấy ý kiến

Ngày 29.10, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố nội dung về Dự thảo Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, trong đó nêu trách nhiệm cụ thể của UBND cấp xã, hiệu trưởng các trường và các cơ sở dạy thêm học thêm.

'Giáo dục thành phố chưa bao giờ đặt nặng vấn đề học và thi cử'

Học sinh TP.HCM sau sáp nhập sẽ kiểm tra học kỳ như thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

Sở GD-ĐT TP.HCM Cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu của ngành GD-ĐT cảnh báo của Sở GD-ĐT TP.HCM cảnh báo về mạo danh Sở GD-ĐT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận