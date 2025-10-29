Quan điểm trái chiều về dạy thêm học thêm, Sở GD-ĐT TP.HCM lấy ý kiến

TP.HCM lấy ý kiến về quy định dạy thêm học thêm sau sáp nhập ảnh: Nhật Thịnh

Quản lý dạy thêm học thêm ngoài nhà trường rất phức tạp

Đề cập đến việc xây dựng Dự thảo Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập, Sở GD-ĐT TP.HCM nhìn nhận, dạy thêm học thêm là một nhu cầu thực tế và có xu hướng cao, được tồn tại song hành cùng với ngành giáo dục. Vấn đề dạy thêm học thêm ảnh hưởng, chịu sự tác động của nhiều đối tượng (học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên) và có những áp lực, mong muốn của xã hội đến việc học tập của học sinh. Vì vậy, quản lý dạy thêm học thêm là điều cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

Theo ghi nhận của sở này, trên địa bàn TP.HCM tồn tại 2 loại hình dạy thêm học thêm cơ bản: tổ chức trong nhà trường và tổ chức ngoài nhà trường. Trong đó, việc dạy thêm ngoài nhà trường đa dạng hình thức tổ chức như: trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ; trung tâm dạy thêm học thêm, dạy tại nhà; nhóm dạy kèm... Do vậy, việc quản lý rất phức tạp và đôi phần còn gặp nhiều khó khăn, không thể quản lý chặt chẽ.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhận thấy dư luận xã hội vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Chẳng hạn dạy thêm học thêm xuất phát từ nhu cầu của học sinh và giáo viên. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề như áp lực học tập, tài chính và việc dạy thêm không đúng cách có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực như áp lực học tập, căng thẳng, mất cân bằng giữa học tập và vui chơi, và ảnh hưởng đến khả năng tự học của học sinh. Dạy thêm học thêm có thể làm giảm chất lượng giáo dục trên lớp vì giáo viên tập trung vào việc dạy thêm thay vì giảng dạy chính khóa.

Ngoài ra, từ ngày 1.7, khi thực hiện việc sáp nhập TP.HCM với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây thì việc UBND TP.HCM mới ban hành quyết định quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn là rất cần thiết để xây dựng hành lang pháp lý quản lý hoạt động dạy thêm học thêm ngày càng hiệu quả hơn.

Cổng thông tin quản lý về các cơ sở dạy thêm học thêm của Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: BÍCH THANH

Sở GD-ĐT lấy ý kiến về quy định dạy thêm học thêm

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra nội dung về Dự thảo Quy định về dạy thêm học thêm tại địa chỉ https://hcm.edu.vn/gop-y-du-thao-van-ban-qppl/vbdtplus/42305/0/0/0, lấy ý kiến của các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực GD-ĐT nhằm đảm bảo nội dung quy định trở thành công cụ hữu hiệu để việc quản lý hoạt động này ngày càng hiệu quả hơn.

Cụ thể Dự thảo Quy định dạy thêm học thêm của TP.HCM gồm 5 chương, 10 điều quy định cụ thể: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm học thêm của sở GD-ĐT, UBND phường, xã, đặc khu và các cơ sở; Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm...

Trong dự thảo, Sở GD-ĐT đưa ra trách nhiệm của UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm học thêm đối với các nhà trường, các tổ chức và cá nhân liên quan thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm đối với các nhà trường, các tổ chức và cá nhân liên quan thuộc phạm vi quản lý; xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm và các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ của các tổ chức, cá nhân dạy.

Hiệu trưởng phải có trách nhiệm tổ chức việc dạy thêm học thêm trong nhà trường đúng quy định. Cuối học kỳ và cuối năm học rà soát các đối tượng học sinh có nhu cầu học thêm, xây dựng kế hoạch dạy thêm học thêm cho các đối tượng học sinh theo quy định, báo cáo các cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ ngân sách cho việc tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị.

Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý giáo viên đang dạy học tại nhà trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; phối hợp theo dõi, kiểm tra hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên đang dạy học tại nhà trường.

Trước khi tổ chức dạy thêm, các cơ sở dạy thêm phải có trách nhiệm báo cáo các cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn các nội dung: Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; danh sách lớp dạy thêm; thời khóa biểu các lớp học thêm; danh sách người dạy thêm; báo cáo của giáo viên đang dạy học tại cơ sở giáo dục tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; mức thu tiền học thêm; kế hoạch dạy thêm để nắm bắt, theo dõi và kiểm tra theo quy định. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về thời giờ làm việc…

Bạn đọc xem toàn bộ dự thảo TẠI ĐÂY.