'Giáo dục thành phố chưa bao giờ đặt nặng vấn đề học và thi cử'

Với định hướng giáo dục toàn diện cho học sinh (HS), ngành GD-ĐT TP.HCM tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số, xây dựng trường học số và trường học hạnh phúc.

Giờ ra chơi không điện thoại của học sinh THPT tại TP.HCM ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

M ỤC TIÊU ĐẠT 1.000 TRƯỜNG HỌC SỐ ĐẾN NĂM 2030

Năm học 2025-2026, TP.HCM xác định chuyển đổi số tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong dạy học và quản trị nhà trường.

Với quy mô hơn 3.500 trường công lập sau khi sáp nhập cùng tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết ngành GD-ĐT đặt chỉ tiêu đến hết năm 2030 sẽ có 1.000 trường học số, chiếm tỷ lệ 1/3 tổng số trường học toàn TP.

Còn với HS, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng cần phải thực hiện sao cho 100% HS TP được học tập trong môi trường số. Đồng thời, 100% giáo viên (GV) phải biết sử dụng học liệu số, cơ sở dữ liệu dùng chung toàn ngành để tổ chức giảng dạy cho HS.

Tiến sĩ Hiếu nhận định thiết bị số hiện nay không phải là rào cản bởi đã đi vào đời sống hằng ngày, trong từng hoạt động ở tất cả các lĩnh vực. Chính vì vậy, nếu không trang bị kịp thời năng lực số cho HS sẽ có thể khiến các em bị choáng ngợp, không kịp thích ứng, sử dụng, phát huy tính tích cực trong xã hội số. "Trách nhiệm của nhà trường là phải trang bị kỹ năng số cho HS chứ không thể ngăn cản HS tiếp cận thiết bị số'', ông Hiếu nhấn mạnh.

Chẳng hạn, sau khi kết thúc tiểu học, HS phải sử dụng thành thạo và biết về lợi ích, tác hại của sử dụng thiết bị thông minh. Từ cấp THCS trở lên, HS có kỹ năng khai thác dữ liệu và thông tin, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số, bảo vệ sức khỏe số…

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhìn nhận hiện nay ngành giáo dục có nhiều thuận lợi về các cơ sở pháp lý, nền tảng với những chủ trương từ T.Ư trong đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Theo đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã yêu cầu cụ thể chi thấp nhất 3% mức chi thường xuyên của địa phương cho các hoạt động phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Riêng với ngành GD-ĐT TP.HCM, ông Hiếu cho biết đã yêu cầu các phòng chuyên môn, đặc biệt là Phòng Kế hoạch tài chính tham mưu trong việc trang bị các phòng học kỹ năng số, phòng học thông minh và có tỷ lệ chi cụ thể cho hoạt động số hóa trong giáo dục.

Qua đó, người đứng đầu ngành giáo dục TP.HCM gửi gắm đến các GV rằng việc trang bị phòng học số với nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy học là điều kiện để mỗi nhà trường đưa ra quyết tâm và nỗ lực trong công cuộc chuyển đổi số.

92,3% trường học tại TP.HCM có câu lạc bộ thể thao với 68,7% học sinh thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa ảnh: Nhật Thịnh

M ỖI HỌC SINH CHƠI ĐƯỢC ÍT NHẤT 1 MÔN THỂ THAO

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, đến nay có 92,3% trường học đã có câu lạc bộ thể thao với 68,7% HS thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa. Trong đó, gần 60% số lượng trường học có tổ chức dạy bơi cho HS, 77% trường mầm non có sân chơi, 100% trường tiểu học, THCS, THPT có sân tập, nhiều trường đã được trang bị nhà đa năng với những trang thiết bị cơ bản đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng HS-SV, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay trong năm học này, ngành giáo dục thành phố đã xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác HS-SV. Đó là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa học đường; trường học hạnh phúc; giáo dục kỹ năng; công tác tư vấn học đường và công tác xã hội; giáo dục về khởi nghiệp, an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy, y tế trường học; bảo vệ, chăm sóc trẻ em, HS; thể thao trường học; chương trình đồng diễn võ vovinam; phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước; hoạt động của các câu lạc bộ. Đồng thời, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu mỗi HS biết chơi ít nhất một môn thể thao.

Đề cập những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục HS-SV, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu khẳng định: ''Giáo dục thành phố chưa bao giờ đặt nặng vấn đề học và thi cử, chưa bao giờ đặt ra mục tiêu phải đứng thứ hạng mấy trong các kỳ thi, không gây áp lực cho thầy cô và HS trong dạy học. Mục tiêu là mong muốn hướng đến giáo dục toàn diện cho HS''.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết thêm Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng tới giáo dục đạo đức, nhân cách, thẩm mỹ, trách nhiệm cho HS. Trong quá trình dạy và học, ngành GD-ĐT thành phố luôn tạo điều kiện, yêu cầu các trường phải xây dựng kế hoạch, làm sao cho HS cân bằng giữa việc học và rèn luyện năng khiếu, kỹ năng để hình thành cho các em sự phát triển toàn diện.

Ông Hiếu nói trong chỉ tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ đầu tiên sau khi sáp nhập, thành phố đặt ra mục tiêu mỗi HS cần phải biết chơi ít nhất một môn thể thao. Việc này sẽ được đặt ra yêu cầu cụ thể và triển khai thực hiện tại từng trường, góp phần tạo điều kiện, khuyến khích HS phát huy sở trường, năng lực, đam mê. Các trường cần xây dựng đa dạng các câu lạc bộ thể thao, tạo điều kiện cho HS tham gia theo năng lực cũng như nhu cầu của bản thân. Đối với HS, khi đến trường thì việc học là quan trọng nhưng việc rèn luyện và phát triển toàn diện cũng không thể xem nhẹ.

Ba năm nay TP.HCM đã triển khai mô hình trường học hạnh phúc ảnh: Đào Ngọc Thạch

M Ô HÌNH TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

Trong năm học 2025-2026, lãnh đạo Sở GD-ĐT đề nghị Phòng HS-SV và hiệu trưởng các trường tập trung sâu hơn nữa vào 2 mô hình là trường học hạnh phúc và không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết trường học hạnh phúc bao gồm tất cả các nội dung trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, cùng tham gia vấn đề giải quyết bạo lực học đường. Tạo ra môi trường chia sẻ, tin tưởng để HS có nơi bày tỏ, để các em không đơn độc trên không gian mạng, trong môi trường học tập của chính mình.

Cũng trong năm học 2025-2026, TP.HCM sẽ quy định hạn chế HS sử dụng điện thoại, thiết bị di động trong giờ ra chơi, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, thân thiện theo tinh thần "trường học hạnh phúc", tăng cường hoạt động thể chất, giao lưu, vui chơi của HS trong giờ ra chơi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Để thực hiện hiệu quả, Sở GD-ĐT yêu cầu mỗi trường có ít nhất 3 hoạt động thay thế đa dạng trong giờ ra chơi (thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống). HS tham gia ít nhất một hoạt động tập thể trong giờ ra chơi hằng ngày; Tăng thời gian vận động thể chất của HS so với trước khi triển khai.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu cho biết năm học 2024-2025, nhiều trường đã thực hiện không cho HS sử dụng điện thoại trong trường nhưng chưa đồng bộ, chưa có sự ủng hộ tuyệt đối của phụ huynh HS. Vào năm học này, TP.HCM sẽ triển khai đồng bộ quy định này. Điện thoại chỉ được sử dụng trong giờ học khi GV cho phép theo quy định của Bộ GD-ĐT. Nếu HS có nhu cầu sử dụng điện thoại thì nhà trường phải đảm bảo được kênh liên lạc miễn phí cho HS.

Ông Hiếu nói thêm: "TP.HCM đã triển khai trường học hạnh phúc sang năm thứ 3 mà trong giờ ra chơi, mỗi HS một góc, sử dụng điện thoại thì mối quan hệ giữa HS với nhau, giữa HS với thầy cô giáo sẽ bị "gãy vụn". Tôi mong muốn giờ ra chơi HS phải được thoải mái, vui chơi để nạp năng lượng tích cực cho tiết học mới chứ không phải mỗi HS là một thế giới riêng. Thói quen sử dụng điện thoại là cản trở lớn cho việc các em tương tác với người thân, thầy cô, bạn bè".