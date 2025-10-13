Chuyển đổi số: 'Chìa khóa' của giáo dục TP.HCM

Đ I ĐẦU TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Xác định công nghệ là "chìa khóa" mở ra tương lai giáo dục hiện đại, Sở GD-ĐT TP.HCM đã cụ thể hóa chiến lược phát triển giáo dục gắn liền với chuyển đổi số thông qua nhiều chương trình, đề án và mô hình tiên phong, hướng tới xây dựng "Trường học số - Học sinh số - Giáo viên số".

Học sinh học ngoại ngữ với công nghệ thực tế ảo Metaverse ẢNH: BẢO CHÂU

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ dừng lại ở quản lý hành chính mà còn lan tỏa sâu rộng đến từng lớp học, từng hoạt động dạy và học. Toàn ngành đã triển khai đồng bộ nền tảng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục kết nối thống nhất giữa các cơ sở giáo dục, hỗ trợ quản lý hồ sơ học sinh (HS), kết quả học tập, chuyên môn của giáo viên (GV) và hoạt động nhà trường. Hệ thống này giúp nâng cao tính minh bạch, tiết kiệm thời gian, đồng thời phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

TP.HCM cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai hệ thống học tập và kiểm tra đánh giá trực tuyến quy mô lớn, được đồng bộ từ cấp tiểu học đến THPT. Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, ngành GD-ĐT TP.HCM đã nhanh chóng thích ứng, đưa việc dạy học trực tuyến trở thành một phần thường xuyên trong chiến lược giáo dục linh hoạt.

Từ việc dạy học qua Zoom, Google Classroom, các trường đã từng bước chuyển sang nền tảng học tập số hóa nội bộ, nơi mỗi bài giảng, tài liệu, video học tập được xây dựng và lưu trữ thành "ngân hàng tri thức số". GV được tập huấn kỹ năng số, HS được trang bị năng lực công nghệ thông tin và kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh một cách an toàn, hiệu quả.

Đặc biệt, TP.HCM còn là địa phương tiên phong trong việc đưa chuẩn kỹ năng số quốc tế ICDL (International Computer Driving License) vào giảng dạy chính khóa. Việc triển khai ICDL không chỉ giúp HS có chứng chỉ tin học quốc tế mà còn hội nhập công nghệ, tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ "công dân số" tương lai.

Song song đó, việc số hóa thư viện, học liệu, quản lý thông minh, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đang được mở rộng. Nhiều trường học tại TP.HCM đã triển khai "Thư viện số", "GV ảo", "Robot hỗ trợ HS", biến không gian học tập trở thành môi trường tương tác đa chiều, khơi gợi hứng thú và sáng tạo. Đây chính là nền móng quan trọng để TP.HCM hướng tới mục tiêu "Giáo dục thông minh, thành phố thông minh".

T ỪNG BƯỚC ĐƯA TIẾNG A NH TRỞ THÀNH NGÔN NGỮ THỨ 2 TRONG TRƯỜNG HỌC

Cũng bắt đầu từ năm học này, TP.HCM chuẩn bị cho lộ trình từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học sớm nhất, nhiều nhất toàn quốc.

Học sinh mầm non tại TP.HCM trải nghiệm kính thực tế ảo trong ngày khánh thành Thư viện số của nhà trường ẢNH: THÚY HẰNG

Đề cập việc chuẩn bị các bước trong xây dựng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhận định TP.HCM có nhiều thuận lợi khi thí điểm triển khai nhờ hiệu quả triển khai các chương trình, đề án ngay từ lớp 1 như Chương trình tăng cường tiếng Anh từ năm học 1998-1999, Chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695 - Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và VN từ năm học 2014-2015)… Mục tiêu cốt lõi của đề án là giúp HS học tiếng Anh, học các môn học bằng tiếng Anh, qua đó phát triển năng lực ngoại ngữ, tư duy học thuật và khả năng hội nhập quốc tế ngay từ bậc phổ thông. Đây là bước đi tiên phong của TP.HCM trong tiến trình đổi mới toàn diện giáo dục, bắt nhịp với xu thế hội nhập và chuyển đổi số trong giảng dạy.

TP.HCM đang trong giai đoạn lấy ý kiến để hoàn tất đề án từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học với 2 giai đoạn cùng những giải pháp cụ thể.

Giờ học với giáo viên người nước ngoài của học sinh TP.HCM ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong đó, năm học 2025-2026 là giai đoạn 1, chuẩn bị và thí điểm với các công việc như thành lập ban chỉ đạo đề án cấp TP, ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, tài chính, nhân sự để triển khai. Hoàn thành khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng và xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết cho từng trường, từng địa phương. Bắt đầu triển khai các khóa bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy đại trà cho đội ngũ GV. Lựa chọn và bắt đầu quy trình xây dựng đề án chi tiết cho trường công lập thí điểm chương trình quốc tế.

Giai đoạn 2 (từ năm 2027 - 2030) triển khai diện rộng và đánh giá, đưa vào hoạt động các phòng học số theo kế hoạch. Các trường thí điểm chương trình quốc tế bắt đầu tuyển sinh các khóa đầu tiên. Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ vào cuối năm 2027 để rút kinh nghiệm và điều chỉnh (nếu cần). Tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2025 - 2030 vào cuối năm 2030.

Dựa trên kết quả sơ kết giai đoạn 2025 - 2030, xây dựng Đề án giai đoạn tiếp theo với các mục tiêu cao hơn, nhằm đưa tiếng Anh thực sự trở thành ngôn ngữ thứ 2, phổ biến trong học tập, nghiên cứu và đời sống, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành một trung tâm giáo dục, kinh tế, tài chính của châu Á.