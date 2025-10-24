Bộ GD-ĐT: Có địa phương ngang nhiên vi phạm quản lý nhà nước về GD-ĐT

Tại hội nghị học tập, triển khai nghị quyết 71-NQ/TW do Bộ GD-ĐT tổ chức chiều nay 24.10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết có hiện tượng ngang nhiên vi phạm quản lý nhà nước về GD-ĐT. Ông yêu cầu cần tránh xu hướng cực đoan với nhiệm vụ sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn đầu mối trong lĩnh vực GD-ĐT.



Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng các sở GD-ĐT cần lên tiếng để bảo vệ cho điều kiện giáo dục ở địa phương ẢNH: TRẦN HIỆP

Ông Phạm Ngọc Thưởng cho biết, một trong những nhiệm vụ, giải pháp để tạo đột phá phát triển GD-ĐT là tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục, trong đó giáo dục nghề nghiệp là mảng được đặc biệt quan tâm. Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ngành GD-ĐT cần xem xét để đảm bảo tính hệ thống đối với các trường nghề, trường cao đẳng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, ngành GD-ĐT và các bộ ngành, các địa phương cần phải thận trọng và có kế hoạch phù hợp.

"Không phải là cứ cao đẳng là sáp nhập vào đại học. Có những ngành nghề… mà yêu cầu về trình độ cao đẳng vẫn rất được coi trọng", ông Thưởng nhận định, cho rằng "nếu cứ làm theo ngẫu hứng", cứ cao đẳng là sắp xếp vào đại học, làm ào ạt, không kiểm soát là không được. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đang chỉ đạo việc này.

Theo ông Thưởng, với những trường mầm non, phổ thông cũng cần tránh xu hướng cực đoan, máy móc. Việc rà soát, sắp xếp trên cơ sở quy mô, khoảng cách địa lý phải hợp lý.

"Gần đây, chúng tôi nhận thông tin có tỉnh sắp xếp giảm gần 50% trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Về việc này, Bộ GD-ĐT đã thành lập đoàn kiểm tra. Trước mắt, tuần tới đoàn kiểm tra của bộ sẽ làm việc với Sở GD-ĐT (của địa phương được nói tới - PV)", ông Thưởng nói.

Vẫn theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, sáp nhập 2 cơ sở thành một trường học có tới gần 100 lớp, tuy giảm được đầu mối, giảm được nhân sự hiệu trưởng nhưng một hiệu trưởng lại phải chạy đi chạy lại 2 nơi.

"Sáp nhập kiểu đó là áp dụng mô hình quản trị chính quyền, quản trị địa phương sang mô hình quản trị cơ sở giáo dục", ông Thưởng chỉ ra và cho rằng, sắp xếp kiểu đó là vi phạm quy định về quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT. Bộ đã quy định số lớp học trong một trường nhưng có địa phương vẫn ngang nhiên vi phạm.

"Chúng tôi cũng biết là các thầy cô ở các sở GD-ĐT cũng có cái khó của mình, nhưng chúng ta cần phải lên tiếng bảo vệ ngành. Bảo vệ ngành ở đây là bảo vệ điều kiện học tập của học sinh, chăm lo cho điều kiện tác nghiệp của cán bộ quản lý và giáo viên", ông Thưởng lưu ý.