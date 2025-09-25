Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bộ GD-ĐT cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp lại đại học

Quý Hiên
Quý Hiên
25/09/2025 20:48 GMT+7

Bộ GD-ĐT đăng trên fanpage bài viết 'Cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học' nhằm bác tin đồn về 'phương án sắp xếp lại đại học.

Tối 25.9, fanpage Facebook của Bộ GD-ĐT đăng bài Cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học. Bài viết kèm theo bức ảnh được gạch chéo (với hàm ý bác bỏ thông tin), trên ảnh hiển thị sơ đồ sắp xếp lại đại học. 

Bộ GD-ĐT bác tin đồn về ' sắp xếp lại đại học' - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT khẳng định hình ảnh này thể hiện thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học

ẢNH: BỘ GD-ĐT

Trong bài viết, Bộ GD-ĐT cho biết, bộ này được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Bộ GD-ĐT đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Những thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học hiện nay đều không đúng và không phải do Bộ GD-ĐT cung cấp. Đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin này.

Theo một nguồn tin của Báo Thanh Niên, chiều nay 25.9, Bộ GD-ĐT đã làm việc với Chính phủ về phương án sáp nhập, sắp xếp hệ thống giáo dục đại học công lập. Tuy nhiên, hiện vẫn có nhiều quan điểm khác nhau, Chính phủ chưa kết luận.

Buổi làm việc này diễn ra trong bối cảnh ngày 22.9 Chính phủ ban hành Kế hoạch 130 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước. 

Kế hoạch viết: "Sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả; nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học, chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý".

Ngày 18.9, tại hội nghị tổng kết giáo dục đại học 2025, đại diện Bộ GD-ĐT cũng thông tin, bộ này đang nghiên cứu triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27.2 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030; xây dựng và triển khai đề án sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết sắp tới hệ thống giáo dục đại học sẽ có một cuộc "đại sắp xếp". 

Với các trường ngoài công lập, nhà nước sẽ không "động đến". Khối trường công an, quân đội sẽ do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng xử lý. Còn lại khoảng 140 trường đại học công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương sẽ giảm đầu mối.

Ông Nguyễn Kim Sơn nói: "Chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng là giảm rất sâu. Giảm mấy chục phần trăm, tôi không công bố vội nhưng sẽ phải giảm rất nhiều đầu mối".

Tin liên quan

Phương án sắp xếp đại học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Phương án sắp xếp đại học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Ban chỉ đạo T.Ư yêu cầu sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn. Sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý.

Các trường nghề tự chủ tài chính không thuộc diện bị sắp xếp

Khám phá thêm chủ đề

Bộ GD-ĐT quy hoạch sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học kế hoạch 130 đại sắp xếp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận