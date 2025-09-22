Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Các trường nghề tự chủ tài chính không thuộc diện bị sắp xếp

Quý Hiên
Quý Hiên
22/09/2025 20:22 GMT+7

Chính phủ yêu cầu các địa phương sắp xếp cơ sở GD-ĐT để mỗi tỉnh thành có không quá 3 trường dạy nghề, nhưng trường tự đảm bảo chi thường xuyên thì không thuộc diện bị sắp xếp.

Theo Kế hoạch 130/KH-BCĐTKNQ18 mà Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký, các tỉnh thành phải sắp xếp lại các đầu mối đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong tháng 10 tới. Tuy nhiên, một số loại hình trường học không bị tác động bởi sự sắp xếp này. 

Phương án sắp xếp cơ sở GD-ĐT, trường nào không bị ảnh hưởng? - Ảnh 1.

Học viên khóa 3 lớp đào tạo kỹ thuật viên bảo dưỡng xe ô tô hybrid, Trường CĐ Nghề cơ điện Hà Nội

ẢNH: QUANG HUY

Kế hoạch 130 yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh thực hiện việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Với các địa phương, việc sắp xếp chủ yếu ảnh hưởng tới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có. Ngành GD-ĐT đề xuất sắp xếp, điều chỉnh nếu cần thiết theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.

Đối với các tỉnh miền núi, các địa phương rà soát các điểm trường lẻ để hình thành trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã.

Với các đơn vị còn lại, việc sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động, cụ thể như sau:

Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc sở GD-ĐT để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

Tối đa mỗi tỉnh, thành phố có không quá 3 trường dạy nghề, không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên (các trường tự chủ tài chính không thuộc diện bị sắp xếp). 

Đối với đơn vị thuộc các bộ, ngành, việc sắp xếp được triển khai theo hướng xây dựng một số trường, trung tâm đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo.

Tập trung sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện có bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn. Phân cấp mạnh quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính quyền địa phương.

Sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả; nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học, chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý.

Phương án sắp xếp đại học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Phương án sắp xếp đại học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Ban chỉ đạo T.Ư yêu cầu sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn. Sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý.

