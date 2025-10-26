Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Học sinh TP.HCM sau sáp nhập sẽ kiểm tra học kỳ như thế nào?

Bích Thanh
Bích Thanh
26/10/2025 16:48 GMT+7

Ngày 26.10, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá học sinh THCS, THPT với các quy định về thời gian, hình thức tổ chức và nội dung yêu cầu của đề bài kiểm tra định kỳ giữa và cuối học kỳ 1.

Học sinh TP.HCM sau sáp nhập sẽ kiểm tra học kỳ như thế nào? - Ảnh 1.

Các trường có thể thực hiện đa dạng hình thức kiểm tra đánh giá học sinh

ẢNH: BÍCH THANH

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên sau sáp nhập Sở GD-ĐT Bình Dương và Sở GD-ĐT Bà Rịa -Vũng Tàu cũ vào Sở GD-ĐT TP.HCM.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện nay TP.HCM có 458 trường THCS và 174 trường THPT với tổng số khoảng 968.000 học sinh. Các trường THCS, THPT sẽ kiểm tra đánh giá giữa kỳ 1 định kỳ vào thời điểm sau tuần thứ 8 của học kỳ 1, tức khoảng đầu tháng 11 và hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 1 trước ngày 3.1.2026.

Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn việc kiểm tra học sinh thực hiện thông qua bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

Thời gian làm bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đối với môn học (không bao gồm cụm chuyên đề học tập) có từ 70 tiết/năm học trở xuống là 45 phút; môn học (không bao gồm cụm chuyên đề học tập) có trên 70 tiết/năm học từ 60 phút đến 90 phút; môn chuyên tối đa 120 phút.

Đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng nhận xét, bài thực hành, dự án học tập, phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trước khi thực hiện.

Đồng thời, theo Sở GD-ĐT TP.HCM, hình thức, cấu trúc đề kiểm tra theo hướng đổi mới (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi…) do hiệu trưởng quyết định sau khi thống nhất với tổ chuyên môn, đảm bảo được đánh giá, phân loại học sinh.

Trong chỉ đạo về chuyên môn với các trường THCS, THPT, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh, các trường phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học. Không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình Giáo dục phổ thông; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Khuyến khích xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra. 

Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục. Việc đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá các môn học phải bảo đảm yêu cầu về tính trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

