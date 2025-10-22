Tổ chức dạy học STEM: Những quy định các trường phải thực hiện

Sở GD-ĐT TP.HCM có những quy định cụ thể về việc triển khai dạy học STEM trong nhà trường từ năm học này ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai hoạt động giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) phù hợp với mục tiêu chương trình giáo dục hiện hành, tạo hứng thú và động lực học tập cho học sinh.

Các chủ đề dạy học được thiết kế theo định hướng giáo dục STEM chú trọng sự tích hợp kiến thức giữa các môn học để giải quyết các vấn đề thực tế. Tập trung vào các hoạt động cho phép học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề, đề xuất giải pháp, thiết kế, thử nghiệm và chỉnh sửa thay vì học thuộc lòng.

Tổ chức các hoạt động đa dạng, lôi cuốn học sinh tham gia như các câu lạc bộ STEM và các hoạt động ngoài lớp học. Có kế hoạch kết nối chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng để tạo sự đồng thuận và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động STEM.

Tăng cường xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phù hợp, từ vật liệu đơn giản đến các thiết bị hiện đại để triển khai hiệu quả các dự án STEM và tiếp cận công nghệ mới.

Học sinh trải nghiệm với các sản phẩm ứng dụng STEM ẢNH: BẢO CHÂU

Các hình thức dạy học STEM

Đồng thời, Sở GD-ĐT cũng đưa ra các hình thức tổ chức dạy học STEM như: Thực hiện dạy học theo định hướng STEM ở tất cả các môn học trong đó bám sát nội dung theo khung chương trình của các môn học nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo thời lượng quy định của các môn học trong chương trình.

Hướng dẫn học sinh thực hiện bài học STEM chủ động nghiên cứu các nguồn học liệu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức thông qua các hoạt động: lựa chọn giải pháp giải quyết vấn đề; thực hành thiết kế, chế tạo, thử nghiệm mẫu thiết kế; chia sẻ, thảo luận, hoàn thiện hoặc điều chỉnh mẫu thiết kế dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Các trường cũng có thể tổ chức thông qua hình thức câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế thực hiện theo sở thích, năng khiếu và lựa chọn của học sinh một cách tự nguyện. Nhà trường có thể tổ chức các không gian trải nghiệm STEM trong nhà trường, phòng học STEM, trung tâm thực hành thí nghiệm hiện đại, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm học tập để học sinh tìm hiểu, khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống.

Tổ chức theo kế hoạch giáo dục hàng năm của nhà trường; nội dung trải nghiệm được thiết kế thành bài học cụ thể, mô tả rõ mục đích, yêu cầu, tiến trình trải nghiệm và dự kiến kết quả. Tăng cường xã hội hóa giáo dục để tổ chức có hiệu quả các hoạt động trải nghiệm STEM phù hợp với các quy định hiện hành.

Nhà trường tổ chức cho giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các đề tài hoặc dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Thông qua quá trình tổ chức dạy học các bài học STEM và hoạt động trải nghiệm STEM, phát hiện các học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Ngoài ra, giáo viên cũng có thể tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng STEM để học sinh có các thông tin và tìm hiểu về nghề nghiệp trong tương lai.