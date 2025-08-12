Sở GD-ĐT TP.HCM phát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo học sinh

Mới đây Sở GD-ĐT TP.HCM cảnh báo về việc học sinh nhận được cuộc gọi liên quan đến tuyển sinh ĐH ẢNH MINH HỌA: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chiều tối 12.8, Sở GD-ĐT TP HCM phát đi thông tin đề nghị phụ huynh, học sinh cảnh giác, các nhà trường tăng cường biện pháp bảo vệ học sinh. Trong đó đặc biệt cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo học sinh liên quan đến hình thức "bắt cóc online" đã được công an lưu ý trong thời gian qua.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, trong thời gian gần đây, một số phụ huynh có con em đang học THPT phản ánh lên sở khi liên tục nhận được các cuộc gọi lừa đảo, tự xưng là người của UBND, Công an, Sở GD-ĐT TP.HCMđể yêu cầu học sinh làm theo các hướng dẫn.

Cụ thể những đối tượng lừa đảo này đã mạo danh là cán bộ tuyển sinh, yêu cầu học sinh mở cuộc gọi video và kết bạn qua Zalo để gửi tài liệu của Sở GD-ĐT. Khi thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng nói đúng địa chỉ của UBND TP, Sở GD-ĐT TP cùng thông tin cá nhân, địa chỉ trường, lớp... của học sinh.

Ngoài ra còn có tình huống đối tượng mạo danh là người của Công an TP, thông tin số căn cước công dân của học sinh đã bị một đối tượng xấu biết và lợi dụng, yêu cầu đến cơ quan công an gấp để giải quyết. Đối tượng cũng thông tin chính xác tên phụ huynh, địa chỉ nhà, số căn cước công dân...

Sở GD-ĐT TP HCM cảnh báo và đề nghị tất cả phụ huynh học sinh đề cao cảnh giác không nghe theo và thực hiện các hướng dẫn đối với các số điện thoại lạ liên hệ. Phụ huynh, học sinh không làm theo các yêu cầu của người lạ. Mọi thông tin đều được thông báo qua các kênh chính thức của nhà trường và thông qua giáo viên chủ nhiệm đến trực tiếp phụ huynh, học sinh.

Đồng thời, Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị nhà trường tăng cường các biện pháp bảo vệ học sinh; thường xuyên tuyên truyền, trao đổi nhắc nhở học sinh, phụ huynh cảnh giác. Tuyệt đối bảo mật các thông tin cá nhân, tuyên truyền phụ huynh, học sinh không đăng tải các thông tin cá nhân trên mạng xã hội.



Cũng trong hôm nay Bộ GD-ĐT có văn bản cảnh báo thủ đoạn của các ổ nhóm tội phạm, lợi dụng không gian mạng để "bắt cóc online" học sinh, sinh viên, rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Bộ GD-ĐT cho hay, theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), gần đây, ở một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM... liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án, gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý học sinh, sinh viên, nói họ liên quan đến vụ án đang điều tra, rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc với chiêu trò gọi là "bắt cóc online".