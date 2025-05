Lừa đảo điều chỉnh đăng ký thi tốt nghiệp, phụ huynh mất tiền, trường học cảnh báo

Nhiều kẻ xấu lợi dụng việc học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT để lừa đảo rút tiền tài khoản ngân hàng của phụ huynh ẢNH MINH HỌA: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trường THPT Hiệp Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã phát thông báo khẩn gửi đến từng phụ huynh học sinh lớp 12 về việc kẻ xấu lợi dụng việc học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

"Trường THPT Hiệp Bình có nhận được thông tin: Phụ huynh học sinh lớp 12 nhận được tin nhắn/cuộc gọi từ người lạ báo phụ huynh học sinh cần phải điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của học sinh bằng cách làm theo yêu cầu cập nhật đường link lạ… Sau khi đăng nhập thì bị mất tiền trong tài khoản cá nhân.

Nhà trường khuyến cáo: Phụ huynh học sinh không làm theo các yêu cầu của người lạ. Mọi thông tin đều được thông báo qua các kênh chính thức của nhà trường và thông qua giáo viên chủ nhiệm đến trực tiếp phụ huynh, học sinh. Nhà trường tuyệt đối không yêu cầu phụ huynh học sinh cung cấp thông tin cá nhân qua các cuộc gọi hoặc các đường link không rõ nguồn gốc. Công tác kiểm dò, ký xác nhận phiếu đăng ký dự thi được nhà trường thực hiện trực tiếp với học sinh tại trường".

Lãnh đạo Trường THPT Hiệp Bình cho hay, trong ngày 6.5, theo ghi nhận từ giáo viên chủ nhiệm lớp 12, có khoảng 5 phụ huynh học sinh lớp 12 cho biết nhận điện thoại xưng danh là nhân viên nhà trường, thông báo về việc thông tin học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT chưa chính xác, CCCD của học sinh cần cập nhật mức độ 2 để bổ sung hồ sơ, thủ tục gấp trong ngày. Sau đó yêu cầu phụ huynh liên hệ với một số điện thoại do đối tượng này cung cấp và giới thiệu liên hệ của công an phường để hỗ trợ phụ huynh điều chỉnh, cập nhật. Một số phụ huynh cho biết sẽ trực tiếp đến công an phường để làm việc.

Tuy nhiên có một phụ huynh vì quá lo lắng cho con nên đã làm theo yêu cầu của đối tượng mạo danh, gọi vào số điện thoại được cung cấp. Ngay sau khi gọi vào số điện thoại này thì có một đối tượng khác tự xưng là công an phường và hướng dẫn phụ huynh cài đặt CCCD mức độ 2 cho con bằng cách cập nhật vào đường link do đối tượng này cung cấp. Khi phụ huynh nhấn vào đường link này tiếp tục được yêu cầu quét khuôn mặt. Ngay sau khi phụ huynh thực hiện quét khuôn mặt, số tiền trong tài khoản của phụ huynh bị trừ hết sạch. Lúc đó phụ huynh mới biết mình bị lừa. Ngay sau đó, ngoài việc thông báo cho nhà trường, phụ huynh cũng đã trình báo công an

Trước đó, hồi giữa tháng 4, liên quan đến tuyển sinh đầu cấp năm học 2025-2026, một số trường học, quận huyện tại TP.HCM cũng đã phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo mạo danh ban giám hiệu các trường, gọi điện cho phụ học sinh với lý do "yêu cầu xác nhận mã định danh mức độ 2 cho học sinh" nhằm phục vụ công tác tuyển sinh. Những đối tượng này yêu cầu phụ huynh học sinh cung cấp thông tin cá nhân qua các đường link lạ, dẫn đến việc chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử…