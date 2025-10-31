TP.HCM thừa công chức: Sở Nội vụ nêu phương án sắp xếp hơn 1.000 người

Sáng 31.10, tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 10.2025 của UBND TP.HCM, Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tấn Phong báo cáo việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau 4 tháng, trong đó có giải pháp cho thực trạng thừa công chức.

Ông Phong cho biết đến nay đã cơ bản hoàn thành việc bổ nhiệm, kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND, ban chỉ huy quân sự cho 168 xã, phường và đặc khu. Hiện chỉ còn phường Vĩnh Hội và đặc khu Côn Đảo đang khuyết phó chủ tịch UBND.

Ở cấp phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, hiện đang khuyết 60 vị trí lãnh đạo, gồm 22 cấp trưởng và 38 cấp phó. Ngoài ra, 11 UBND cấp xã đang bố trí số lượng cấp phó vượt định mức so với quy định tại Nghị định 150/2025 của Chính phủ.

Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Tấn Phong nêu giải pháp xử lý thừa công chức ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, tổng số công chức đang bố trí tại các phòng chuyên môn và tương đương của 168 xã, phường, đặc khu là 7.533 công chức/7.415 số khung công chức chuyên môn bố trí theo vị trí việc làm. Trong đó, thừa 1.065 công chức và thiếu 965 công chức.

"Thừa công chức ở vị trí không chuyên sâu như văn thư, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác dân tộc. Thiếu công chức chuyên sâu như y tế, công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính", ông Phong nói.

Ông Phong cho biết Sở Nội vụ đã tham mưu xây dựng đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cho chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn, trong đó xác định tình hình thừa, thiếu công chức chuyên môn tại UBND cấp xã.

Đề án cũng phân tích, đánh giá thực trạng và qua đó, đề ra 2 nguyên tắc và 5 giải pháp để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nêu trên, giải quyết tình trạng vừa thừa vừa thiếu ở cấp xã. "Đề án này đang chờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM", ông Phong cho biết.

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Vấp, TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Các giải pháp gồm luân chuyển trong nội bộ từng cơ quan, điều chuyển từ xã này qua xã kia, từ khối Đảng qua chính quyền, từ cấp sở về cấp xã, xét tuyển từ người làm việc không chuyên trách thành công chức, ký hợp đồng lao động.

Riêng việc tuyển dụng, Phó giám đốc Sở Nội vụ cho biết việc tuyển dụng hiện nay rất khó vì toàn thành phố đang dư khoảng 2.000 vị trí cán bộ, công chức.

Về giải quyết chế độ, chính sách, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết tính đến ngày 1.10 đã tham mưu giải quyết cho 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 với tổng kinh phí chi trả 6.094 tỉ đồng.

Sở Nội vụ cũng phối hợp các sở, ngành chuyên môn tổ chức 13 hội nghị tập huấn cho hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu sau sắp xếp.