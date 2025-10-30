Hơn 6.300 cán bộ, công chức TP.HCM rời khu vực công

Số lượng cán bộ, công chức TP.HCM rời khu vực công nêu trên vừa được Sở Nội vụ báo cáo UBND TP.HCM khi đánh giá tình hình, kết quả triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ, công chức) chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện theo Nghị định 178/2024 (có hiệu lực từ ngày 1.1.2025) và Nghị định 67/2025.

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn TP.HCM có 6.332 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc, trong đó khối Đảng, đoàn thể là 1.057 trường hợp và khối chính quyền 5.275 trường hợp.

Tổng kinh phí chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức rời khu vực công của TP.HCM khoảng 6.095 tỉ đồng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 6.300 cán bộ, công chức ở TP.HCM thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng trình chính sách cho các trường hợp người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp huyện nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết 07/2025 của Chính phủ đối với 46 trường hợp và xin chủ trương giải quyết chính sách, chế độ đối với 118 trường hợp khác.

Phường, xã thiếu cơ sở vật chất

Nêu một số khó khăn, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND cấp xã đã bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hoạt động ổn định. Tuy nhiên, thời gian đầu với khối lượng công việc khá lớn thuộc nhiều lĩnh vực mới, cần nhiều thời gian nghiên cứu chuyên sâu để thực hiện tốt công tác xử lý, tham mưu.

Trên địa bàn, một số xã, phường vẫn còn các dự án treo kéo dài nhiều năm. Mặc dù chính quyền các cấp đã phối hợp giải quyết nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn thành và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đức Nhuận, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Một số xã, phường hiện chưa có trụ sở có diện tích đủ lớn để bố trí tập trung các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các phòng, ban chuyên môn.

"Điều này dẫn đến các cơ quan, đơn vị phải làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau, gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết công việc và làm phát sinh chi phí quản lý hành chính", Sở Nội vụ đánh giá.

Kho lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức chưa đảm bảo về diện tích phòng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, quạt thông gió, máy điều hòa và các trang thiết bị lưu trữ… để bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu do sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy khối lượng hồ sơ, tài liệu đang bảo quản tại cơ quan, tổ chức rất lớn.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng nêu thực tế cơ sở vật chất, diện tích, không gian hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã chưa đủ điều kiện để thực hiện số hóa. Các trang thiết bị như máy vi tính, máy scan, hạ tầng mạng đều là thiết bị cũ, chỉ đáp ứng sử dụng tạm thời trong thời gian ngắn, không đáp ứng được tính ổn định, hiện đại.

Chưa kể, phần mềm tiếp nhận hồ sơ và phần mềm chuyên môn thường xuyên chậm, không đăng nhập được gây khó khăn trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết thủ tục hành chính…