Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhân sự TP.HCM: Phường Vũng Tàu và 2 xã Bình Châu, Đất Đỏ có tân chủ tịch

Sỹ Đông
Sỹ Đông
24/10/2025 11:17 GMT+7

Phó bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu và 2 xã Bình Châu, Đất Đỏ được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức chủ tịch UBND phường, xã.

Sáng 24.10, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM dự và trao quyết định.

Tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Bắc Nam công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch UBND của 3 phường, xã.

Cụ thể, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu giữ chức Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu; ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Châu giữ chức Chủ tịch UBND xã Bình Châu; ông Trần Thanh Huyền, Phó bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ giữ chức Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ.

Riêng ông Hồ Ngọc Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận được phê chuẩn kết quả bầu giữ Phó chủ tịch UBND phường Phú Nhuận.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường, xã

ẢNH: SỸ ĐÔNG

- Ảnh 2.

Ông Bùi Chí Tình (thứ 2 từ trái qua) và ông Đỗ Hữu Chính nhận nhiệm vụ mới

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Chí Tình, Phó giám đốc Sở Y tế giữ chức Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Hữu Chính, Phó bí thư Đảng ủy Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Phó chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong.

Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng các nhân sự được tín nhiệm giao trọng trách mới, đồng thời đề nghị các lãnh đạo đơn vị bắt tay ngay với nhiệm vụ mới.

Tin liên quan

Ông Phạm Thành Kiên làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Ông Phạm Thành Kiên làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Ông Phạm Thành Kiên, 54 tuổi, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

TP.HCM chưa sáp nhập phường, xã có diện tích nhỏ trong vài năm tới

Khám phá thêm chủ đề

Chủ tịch phường bầu chủ tịch phường phường Vũng Tàu Nguyễn Mạnh Cường nhân sự TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận