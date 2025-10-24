Nhân sự TP.HCM: Phường Vũng Tàu và 2 xã Bình Châu, Đất Đỏ có tân chủ tịch

Sáng 24.10, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM dự và trao quyết định.

Tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Bắc Nam công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch UBND của 3 phường, xã.

Cụ thể, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu giữ chức Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu; ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Châu giữ chức Chủ tịch UBND xã Bình Châu; ông Trần Thanh Huyền, Phó bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ giữ chức Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ.

Riêng ông Hồ Ngọc Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận được phê chuẩn kết quả bầu giữ Phó chủ tịch UBND phường Phú Nhuận.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường, xã ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Bùi Chí Tình (thứ 2 từ trái qua) và ông Đỗ Hữu Chính nhận nhiệm vụ mới ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Chí Tình, Phó giám đốc Sở Y tế giữ chức Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Hữu Chính, Phó bí thư Đảng ủy Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Phó chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong.

Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng các nhân sự được tín nhiệm giao trọng trách mới, đồng thời đề nghị các lãnh đạo đơn vị bắt tay ngay với nhiệm vụ mới.