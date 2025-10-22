Ông Phạm Thành Kiên làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Sáng 22.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Kiên làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM thay thế cho bà Văn Thị Bạch Tuyết đã được Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM vào giữa tháng 9.2025.

Ông Phạm Thành Kiên 54 tuổi, trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Kiên từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 3 và giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM từ tháng 11.2023.

Ông Phạm Thành Kiên (thứ 4 từ trái qua) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy TP.HCM về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

Đây cũng là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; chỉ đạo, quản lý công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ của thành phố.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.