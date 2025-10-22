Ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

Sáng 22.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017 của Trung ương Đảng, thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, các phó bí thư Thành ủy và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Quốc Phong (bên trái) được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Lê Quốc Phong (47 tuổi), trình độ tiến sĩ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Phong là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XII và ủy viên chính thức khóa XIII, đại biểu Quốc hội 2 khóa XIV, XV.

Ông Lê Quốc Phong là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội. Khi còn là sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, ông Phong từng giữ các chức Phó bí thư đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Cuối năm 2002, ông Phong làm Bí thư Đoàn Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM.

Tiếp đó, ông Lê Quốc Phong công tác ở Thành đoàn, Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM. Tháng 12.2013, ông Phong giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 4.2016, ông Phong là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đến tháng 10.2020, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Vào thời điểm đó, ông Phong là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước khi mới 42 tuổi.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị quyết định phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.