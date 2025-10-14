Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Sỹ Đông - Vũ Phượng
14/10/2025 10:37 GMT+7

Ông Lê Quốc Phong (47 tuổi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp) được Bộ Chính trị phân công làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Sáng 14.10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại đại hội, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Lê Quốc Phong (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Như vậy, nhân sự Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm có 7 người, trong đó ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy. 

6 phó bí thư gồm: ông Lê Quốc Phong (Phó bí thư Thường trực); ông Nguyễn Văn Được (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM); ông Võ Văn Minh (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM); ông Nguyễn Phước Lộc (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM); ông Đặng Minh Thông (Phó bí thư Thành ủy TP.HCM) và bà Văn Thị Bạch Tuyết (Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM).

Ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong được chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

ẢNH: TRẦN NGỌC

So với nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhiều hơn 1 phó bí thư.

Quá trình công tác của ông Lê Quốc Phong

Ông Lê Quốc Phong (47 tuổi), trình độ tiến sĩ sinh học, thạc sĩ hóa sinh, cử nhân khoa học sinh học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Phong là Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XII và ủy viên chính thức khóa XIII, đại biểu Quốc hội 2 khóa XIV, XV.

Ông Lê Quốc Phong là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội. Khi còn là sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, ông Phong từng giữ các Phó bí thư đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Cuối năm 2002, ông Phong làm Bí thư Đoàn trường Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM.

Tiếp đó, ông Lê Quốc Phong công tác ở Thành đoàn, Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM. Tháng 12.2013, ông Phong giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 4.2016, ông Phong là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đến tháng 10.2020, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Vào thời điểm đó, ông Phong là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước khi mới 42 tuổi.

Ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM- Ảnh 2.

Quá trình công tác của ông Lê Quốc Phong

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

