Thời sự

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Sỹ Đông - Vũ Phượng
14/10/2025 10:27 GMT+7

Ông Trần Lưu Quang, 58 tuổi, Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 546 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đến dự phiên khai mạc trọng thể có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các tỉnh bạn.

Tại đại hội, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới có 109 ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy có 28 ủy viên.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang 58 tuổi, trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Quang là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có thời gian dài công tác ở tỉnh Tây Ninh, trải qua các vị trí chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh, trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng.

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: NHẬT THỊNH


Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng diễn ra tháng 1.2011, ông Trần Lưu Quang được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và trở thành Ủy viên Trung ương Đảng chính thức từ tháng 1.2016 đến nay.

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 2.2019, ông Trần Lưu Quang lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Đến tháng 2.2019, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Lưu Quang giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Hơn 2 năm sau, ông chuyển công tác đến thành phố Hải Phòng và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Đến tháng 1.2023, ông Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 8.2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Quang giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương).

Cuối tháng 8.2025, Bộ Chính trị điều động ông Trần Lưu Quang trở lại công tác tại TP.HCM và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh 3.

Quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Khám phá thêm chủ đề

