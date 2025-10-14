Chân dung 7 lãnh đạo chủ chốt Thành ủy TP.HCM

Sáng 14.10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự chủ chốt Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm có 7 người, trong đó ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy.

6 phó bí thư gồm: ông Lê Quốc Phong (Phó bí thư Thường trực); ông Nguyễn Văn Được (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM); ông Võ Văn Minh (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM); ông Nguyễn Phước Lộc (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM); ông Đặng Minh Thông (Phó bí thư Thành ủy TP.HCM) và bà Văn Thị Bạch Tuyết (Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM).