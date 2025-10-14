Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chân dung 7 lãnh đạo chủ chốt Thành ủy TP.HCM

Sỹ Đông - Vũ Phượng
14/10/2025 10:51 GMT+7

Nhân sự Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm Bí thư Trần Lưu Quang và 6 phó bí thư Thành ủy.

Sáng 14.10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự chủ chốt Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm có 7 người, trong đó ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy.

6 phó bí thư gồm: ông Lê Quốc Phong (Phó bí thư Thường trực); ông Nguyễn Văn Được (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM); ông Võ Văn Minh (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM); ông Nguyễn Phước Lộc (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM); ông Đặng Minh Thông (Phó bí thư Thành ủy TP.HCM) và bà Văn Thị Bạch Tuyết (Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM).

Chân dung 7 lãnh đạo chủ chốt Thành ủy TP.HCM - Ảnh 1.

Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Tin liên quan

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Trần Lưu Quang, 58 tuổi, Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Đại hội Đảng bộ TP.HCM là lời cam kết mạnh mẽ, hòa chung nhịp bước dân tộc

Khám phá thêm chủ đề

Thành Ủy TP.HCM lãnh đạo chủ chốt TP.HCM Trần Lưu Quang Lê Quốc Phong đại hội đảng Đảng bộ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận