TP.HCM chưa sáp nhập phường, xã có diện tích nhỏ trong vài năm tới

Thông tin sáp nhập phường được ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi với lãnh đạo 168 phường, xã, đặc khu Côn Đảo tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017 của Trung ương Đảng, được tổ chức vào sáng 22.10.

Hội nghị diễn ra sau gần 4 tháng TP.HCM sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ ngày 1.7, khi bỏ cấp huyện và sáp nhập tỉnh, TP.HCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin về việc sáp nhập phường, xã ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin TP.HCM còn 48 phường và 4 xã không đủ điều kiện về diện tích theo quy định sau khi sáp nhập phường, xã.

Ông Trần Lưu Quang cho biết lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trước đây đã cân nhắc, xem xét rất kỹ vấn đề này. Bởi lẽ TP.HCM cũ và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có đặc thù đất chật người đông nên tiêu chí diện tích ở một số địa bàn cụ thể không đạt.

Tuy nhiên, TP.HCM đã cân nhắc trên tổng thể nhiều yếu tố khi xây dựng phương án và Trung ương đã thống nhất. "Sẽ không sắp xếp lại các phường, xã ở thời điểm hiện tại và trong một vài năm nữa. Mọi người hết sức yên tâm, đừng lo lắng gì cả", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.