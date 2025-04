TP.HCM sáp nhập phường: Quận 1 đề xuất còn 4 phường, có tên Sài Gòn

Ngày 14.4, các phường ở quận 1 tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sáp nhập phường. Quận 1 là địa bàn trung tâm của TP.HCM, rộng hơn 7,7 km2, dân số hơn 246.000 người, hiện có 10 phường. Theo phương án sắp xếp dự kiến, quận 1 sáp nhập thành 4 phường.

Cụ thể, sáp nhập phường Tân Định và phường Đa Kao thành phường Tân Định, rộng 1,62 km2, dân số hơn 63.000 người.

Sáp nhập khu phố 1 của phường Nguyễn Thái Bình vào phường Bến Nghé, thành phường mới lấy tên là Sài Gòn, rộng 2,6 km2, dân số hơn 32.000 người.

Sáp nhập toàn bộ phường Bến Thành, Phạm Ngũ Lão và khu phố 1, khu phố 6 của phường Cầu Ông Lãnh và phần diện tích còn lại phường Nguyễn Thái Bình thành phường Bến Thành, rộng 1,8 km2, dân số hơn 71.000 người.

Sáp nhập phường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Kho, phường Cô Giang và phần diện tích còn lại phường Cầu Ông Lãnh thành phường Cầu Ông Lãnh, rộng 1,6 km2, dân số hơn 78.000 người.

Chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

UBND quận 1 đánh giá phương án sáp nhập phường trên sẽ thuận lợi trong công tác quản lý địa bàn, đảm bảo yêu cầu gần dân, sát dân hơn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quản lý các dự án nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển của các phường mới.

Phương án sáp nhập một số quận, huyện

Hiện các quận, huyện ở TP.HCM đang triển khai việc lấy ý kiến người dân về sáp nhập phường, xã, thị trấn.

Trong đó, quận 5 sáp nhập 10 phường còn 3 phường, lấy tên các địa danh nổi tiếng đặt tên cho phường mới như An Đông, Chợ Lớn, Chợ Quán.

Quận 10 tính sáp nhập 11 phường còn 3 phường, đề xuất lấy tên Vườn Lài, Hòa Hưng và Diên Hồng.

Quận Gò Vấp sáp nhập từ 12 phường còn 6 phường, đặt tên là An Nhơn, Hạnh Thông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây và An Hội Đông.

Quận Phú Nhuận xây dựng phương án giảm từ 11 phường còn 3 phường lấy tên là Phú Nhuận, Đức Nhuận và Cầu Kiệu.

Quận Bình Thạnh xây dựng phương án giảm từ 15 phường hiện hữu còn 5 phường, đặt tên là Gia Định, Bình Thạnh, Bình Hòa, Thạnh Mỹ Tây và Bình Quới.

TP.Thủ Đức dự kiến sáp nhập từ 34 phường còn 12 phường, gồm Hiệp Bình, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Phước Long và Bình Trưng, Tam Bình, Linh Xuân, Long Bình, Long Trường, Long Phước, An Khánh và Cát Lái.

Huyện Bình Chánh sáp nhập từ 16 xã, thị trấn hiện hữu còn 7 xã, gồm: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng.