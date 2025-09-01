Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tối mai, 'Ánh sao độc lập' rực rỡ 3 phường Sài Gòn, Bình Dương, Vũng Tàu

Sỹ Đông
Sỹ Đông
01/09/2025 17:16 GMT+7

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Ánh sao độc lập' được kết nối trực tuyến 3 điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu của TP.HCM mới.

Ngày 1.9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết 19 giờ 30 phút ngày mai (2.9) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Ánh sao độc lập" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, đồng thời kết nối trực tuyến 3 điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu - ba địa phương vừa chính thức "về một nhà" cùng TP.HCM từ ngày 1.7.

Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. 80 năm đã qua, dấu mốc ấy vẫn là "ánh sao" soi đường cho các thế hệ người Việt trên hành trình dựng xây, phát triển đất nước.

Tối mai, 'Ánh sao độc lập' rực rỡ 3 phường Sài Gòn, Bình Dương, Vũng Tàu- Ảnh 1.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn là 1 trong 3 điểm cầu của chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập"

ẢNH: TN

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, "Ánh sao độc lập" không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm, mà còn là lời tri ân những thế hệ cha ông đi trước, là dịp để người dân cùng nhau nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường, tự hào và gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Đặc biệt, sự kiện còn mang ý nghĩa thời sự khi TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức trở thành một siêu đô thị vùng. Mỗi địa phương giữ một vai trò chiến lược. Trong đó, TP.HCM là trung tâm tài chính, dịch vụ, khoa học - công nghệ và văn hóa; Bình Dương giữ vai trò hạt nhân công nghiệp thông minh, logistics và văn hóa sáng tạo còn Bà Rịa - Vũng Tàu là đầu mối cảng biển quốc tế, năng lượng và du lịch biển.

Chính từ sự kiện hợp nhất này, chương trình nghệ thuật chọn hình thức 3 điểm cầu kết nối, một thông điệp nghệ thuật giàu tính biểu tượng. 3 điểm sân khấu đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công viên phường Bình Dương (phường Bình Dương) và phường Vũng Tàu.

Tối mai, 'Ánh sao độc lập' rực rỡ 3 phường Sài Gòn, Bình Dương, Vũng Tàu- Ảnh 2.

Tối mai (2.9), TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình nghệ thuật "Ánh sao độc lập" chính là sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và tinh hoa nghệ thuật truyền thống, tạo nên một không gian biểu diễn vừa hoành tráng vừa giàu cảm xúc.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Trọng Tấn, Anh Thơ, Hương Tràm, Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, NSƯT Tuấn Lin, nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - Thanh Hoa…

Khi những giai điệu cuối cùng khép lại, bầu trời sẽ rực sáng bởi 15 phút pháo hoa nghệ thuật đồng loạt tại cả ba điểm, biến đêm hội lịch sử này thành một khoảnh khắc thăng hoa khó quên.

Trong dịp 80 năm Quốc khánh 2.9, TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền - tri ân.

  • Triển lãm ảnh, tư liệu kỷ niệm 80 năm từ 19.8 đến 5.9 tại đường Nguyễn Huệ (đoạn Ngô Đức Kế - Tôn Đức Thắng), đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng, phường Sài Gòn) và đường Ba Cu, phường Vũng Tàu.
  • Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
  • Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tại một số địa điểm trên địa bàn TP.HCM.

