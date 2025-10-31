TP.HCM điều động 3 phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Sáng 31.10, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ chủ trì buổi trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với lãnh đạo một số sở ngành, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc. Theo đó, ông Ngô Quang Sự, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM.

Ông Huỳnh Văn Thanh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM làm Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM.

Ông Phạm Xuân Ngọc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM.

Ông Từ Phương Thắng, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM.

Thời hạn giữ chức vụ của các cán bộ trên là 5 năm.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định cho giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Thọ cho biết khi thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM sau hợp nhất thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được mở rộng, đủ để thực hiện các nhiệm vụ về phát triển quỹ đất, bồi thường, tái định cư.

Ông Thọ đánh giá 4 lãnh đạo của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM vừa nhận quyết định đều là cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai.

Lãnh đạo TP.HCM tin tưởng trong thời gian tới, các nhân sự tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn để làm tốt công tác tham mưu cho UBND TP.HCM nhằm khai thác tốt nguồn lực đất đai, không để lãng phí.

Ông Bùi Thanh Giang được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Thanh Giang, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) giữ chức Tổng giám đốc SAWACO đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.