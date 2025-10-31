Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

TP.HCM điều động 3 phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Sỹ Đông
Sỹ Đông
31/10/2025 08:27 GMT+7

Nhiều phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM được điều động đến công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM, giữ chức giám đốc và phó giám đốc trung tâm.

Sáng 31.10, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ chủ trì buổi trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với lãnh đạo một số sở ngành, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc. Theo đó, ông Ngô Quang Sự, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM.

Ông Huỳnh Văn Thanh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM làm Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM.

Ông Phạm Xuân Ngọc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM.

Ông Từ Phương Thắng, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM.

Thời hạn giữ chức vụ của các cán bộ trên là 5 năm.

TP.HCM điều động 3 phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định cho giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Thọ cho biết khi thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM sau hợp nhất thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được mở rộng, đủ để thực hiện các nhiệm vụ về phát triển quỹ đất, bồi thường, tái định cư.

Ông Thọ đánh giá 4 lãnh đạo của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM vừa nhận quyết định đều là cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai. 

Lãnh đạo TP.HCM tin tưởng trong thời gian tới, các nhân sự tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn để làm tốt công tác tham mưu cho UBND TP.HCM nhằm khai thác tốt nguồn lực đất đai, không để lãng phí.

- Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Giang được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Thanh Giang, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) giữ chức Tổng giám đốc SAWACO đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Tin liên quan

Nhân sự TP.HCM: Phường Vũng Tàu và 2 xã Bình Châu, Đất Đỏ có tân chủ tịch

Nhân sự TP.HCM: Phường Vũng Tàu và 2 xã Bình Châu, Đất Đỏ có tân chủ tịch

Phó bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu và 2 xã Bình Châu, Đất Đỏ được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức chủ tịch UBND phường, xã.

Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhận nhiệm vụ mới

Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM sẽ sắp xếp lại lãnh đạo phường, xã

Khám phá thêm chủ đề

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Thọ nhân sự TP.HCM Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM Bổ nhiệm cán bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận