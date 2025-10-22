Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM sẽ sắp xếp lại lãnh đạo phường, xã

Ngày 22.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017 của Trung ương Đảng và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 của Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị diễn ra sau gần 4 tháng TP.HCM sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong phần phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc và cả lúng túng ban đầu mà đội ngũ cán bộ, công chức phải đối diện.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, sau khi nhận nhiệm vụ, ông đã khảo sát một số trung tâm phục vụ hành chính công phường, xã. Công chức cho biết mỗi ngày phải giải quyết 300 - 400 hồ sơ, có khi phải làm việc đến tối mới xong, chưa kể nhiều công việc mới, đường truyền, thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017 của Trung ương Đảng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tiếp tục sắp xếp bộ máy, không cầu toàn, đề cao vai trò người đứng đầu

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM đánh giá việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM với tỷ lệ giảm 16%, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở giảm 26% là kết quả rất tích cực, cao hơn tỷ lệ bình quân cả nước.

Nêu một số nhiệm vụ sắp tới, ông Trần Lưu Quang yêu cầu tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy quyết liệt, không cầu toàn, đề cao vai trò người đứng đầu. "Việc của ai người đó làm, làm đúng vai và có kế hoạch chi tiết, cụ thể, có phương thức kiểm tra, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin", ông Quang nói thêm.

Bên cạnh sự chủ động của chính quyền cơ sở, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý những việc chưa rõ thì cấp thành phố phải hướng dẫn, các Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải có đường dây nóng để giải đáp kịp thời. Song song đó, lãnh đạo các xã, phường chủ động trao đổi kinh nghiệm với nhau để có ngay bài học sát sườn.

Lãnh đạo phường, xã không phải người địa phương

Trao đổi thêm về công tác cán bộ, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết khi TP.HCM sáp nhập 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, việc sắp xếp cán bộ theo nguyên tắc cơ học, thông suốt từ trên xuống dưới. Do tính chất cấp bách nên có một số vị trí bố trí công việc chưa phù hợp, sau gần 4 tháng vận hành bộc lộ sự khập khiễng.

"Cấp xã, phường sắp tới đây cũng có sự thay đổi", ông Quang nói. Về quy định chung, 34 tỉnh, thành phố đều đã bố trí bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải người địa phương, tức người có quê quán tại tỉnh, thành đó. Xu thế này sẽ mở rộng thêm bí thư xã, phường.

"Chủ trương chung của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì tới đây các chủ tịch UBND cũng sẽ tiến tới việc này. Trước mắt là chủ tịch các tỉnh, thành phố và sau đó có thể là chủ tịch phường, xã", Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, đồng thời cho biết Ban Tổ chức Trung ương đang nghiên cứu chủ trương này.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen cho 66 tập thể và 104 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sắp tới, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM sẽ đầu tư máy móc, thiết bị, đường truyền, điều kiện làm việc tốt nhất cho cơ sở. Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị đa dạng phương thức đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng tính thực chất; rà soát lại trụ sở để tính toán sử dụng hiệu quả, lo chỗ làm việc tươm tất…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen 66 tập thể và 104 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017 của Trung ương Đảng.

Công an TP.HCM sắp xếp bộ máy khoa học và ổn định nhất Báo cáo tham luận tại hội nghị, trung tướng Mai Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết từ năm 2018 đến nay, Công an TP.HCM có 4 đợt sắp xếp tổ chức bộ máy theo các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy TP.HCM. Từ tháng 7.2025, cùng với chủ trương sáp nhập tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an 3 tỉnh, thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp, bàn bạc kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch, khoa học. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG Các đơn vị thống nhất cao phương án bố trí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của 35 phòng nghiệp vụ, 10 đồn công an; 168 công an xã, phường và đặc khu Côn Đảo với số lượng trên 30.000 người, bảo đảm ổn định, đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả. "Bộ Công an đánh giá Công an TP.HCM là đơn vị công an địa phương sắp xếp lớn nhất nhưng khoa học và ổn định nhất", trung tướng Mai Hoàng chia sẻ thêm. Về kết quả qua gần 4 tháng hoạt động, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết tình hình an ninh chính trị giữ vững, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm 36,5% so với cùng kỳ. Các tội phạm về ma túy, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp, buôn bán hàng giả, tín dụng đen được trấn áp mạnh mẽ. Bên cạnh đó, công an cũng đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, triển khai đề án 06, dịch vụ công trực tuyến…



