Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhận nhiệm vụ mới

Sáng 24.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định nhân sự đối với lãnh đạo chủ chốt các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM.

Theo đó, ông Trần Ngọc Hiến Tâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM được bổ nhiệm, giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM.

UBND TP.HCM tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Thành Tuấn, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM.

Ông Ngô Thành Tuấn 55 tuổi, trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân luật. Ông Tuấn từng giữ các chức vụ Phó bí thư Quận ủy Bình Tân cũ, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 8, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM.

Ông Ngô Thành Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với nhân sự Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, UBND TP.HCM điều động và bổ nhiệm ông Lê Thành Khoa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong giữ chức Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP.HCM.

Đồng thời, điều động ông Lê Văn Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đến nhận công tác tại Công ty Công viên cây xanh TP.HCM để thực hiện quy trình bổ nhiệm phó giám đốc.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (thứ 3 từ trái qua) trao quyết định cho các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường, thực tiễn điều hành để cùng hội đồng thành viên, ban giám đốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tới.

Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 2 lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước gồm ông Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM và ông Trần Hữu Phúc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu.