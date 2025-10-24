Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhận nhiệm vụ mới

Sỹ Đông
Sỹ Đông
24/10/2025 12:00 GMT+7

Ông Ngô Thành Tuấn, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM được điều động, bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

Sáng 24.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định nhân sự đối với lãnh đạo chủ chốt các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM.

Theo đó, ông Trần Ngọc Hiến Tâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM được bổ nhiệm, giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM.

UBND TP.HCM tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Thành Tuấn, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM.

Ông Ngô Thành Tuấn 55 tuổi, trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân luật. Ông Tuấn từng giữ các chức vụ Phó bí thư Quận ủy Bình Tân cũ, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 8, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM.

Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 1.

Ông Ngô Thành Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với nhân sự Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, UBND TP.HCM điều động và bổ nhiệm ông Lê Thành Khoa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong giữ chức Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP.HCM.

Đồng thời, điều động ông Lê Văn Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đến nhận công tác tại Công ty Công viên cây xanh TP.HCM để thực hiện quy trình bổ nhiệm phó giám đốc.

Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (thứ 3 từ trái qua) trao quyết định cho các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước trực thuộc

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường, thực tiễn điều hành để cùng hội đồng thành viên, ban giám đốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tới.

Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 2 lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước gồm ông Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM và ông Trần Hữu Phúc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin liên quan

Nhân sự TP.HCM: Phường Vũng Tàu và 2 xã Bình Châu, Đất Đỏ có tân chủ tịch

Nhân sự TP.HCM: Phường Vũng Tàu và 2 xã Bình Châu, Đất Đỏ có tân chủ tịch

Phó bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu và 2 xã Bình Châu, Đất Đỏ được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức chủ tịch UBND phường, xã.

Ông Phạm Thành Kiên làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Phó bí thư TP.HCM bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước nhân sự TP.HCM dịch vụ công ích thanh niên xung phong Nguyễn Mạnh Cường ngô thành tuấn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận