Thành ủy TP.HCM đánh giá, sắp xếp cán bộ thường xuyên

Sáng 15.10, tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, PV đặt câu hỏi về công tác nhân sự, đánh giá cán bộ để bố trí công việc phù hợp.

Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết tại đại hội, Bộ Chính trị đã có các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 110 ủy viên. Đồng thời, tiếp tục tin tưởng, chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại một số hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang từng chia sẻ về việc chọn cán bộ dám nghĩ, biết làm để bố trí công việc. Ông Thông khẳng định sau đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ giao Ban Tổ chức Thành ủy rà soát, đánh giá, sắp xếp cán bộ theo đề án nhân sự đã được Trung ương phê duyệt. Đồng thời, đánh giá cán bộ thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể bằng chương trình hành động.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông trả lời phóng viên về kết quả đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, văn kiện đại hội cô đọng trong 30 trang giấy, nhưng điều quan trọng là phải xây dựng chương trình hành động chi tiết, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ phân công cụ thể trách nhiệm, thành lập ban chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm.

"Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM sẽ khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Chúng tôi cam kết biến những định hướng chiến lược thành những kết quả thiết thực, có thể cân đong đo đếm được, với thước đo cao nhất là sự hài lòng và niềm tin của người dân", ông Thông nói thêm.

Quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm

Theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, đại hội đã quán triệt sâu sắc những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Cụ thể, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trung ương và nhân dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn TP.HCM trở thành hình mẫu của một "siêu đô thị" phát triển thông minh, bền vững, vươn tầm quốc tế, xứng đáng vai trò đầu tàu.

Tổng Bí thư yêu cầu TP.HCM cần trở lại vai trò "cực đổi mới sáng tạo", khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết truyền thống "dám nghĩ, dám làm". Phát triển không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân; và phải luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (trái) và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi họp báo ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư thực sự là nguồn động viên to lớn, là nguồn cảm hứng để Đảng bộ TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo; khắc phục những hạn chế, yếu kém; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước", ông Thông chia sẻ.

Đối với 4 vấn đề tồn tại của TP.HCM được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại phiên khai mạc gồm kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và tội phạm ma túy, ông Thông khẳng định đây là mệnh lệnh mà TP.HCM phải tập trung giải quyết trong 5 năm tới.

Thí điểm mô hình đô thị tự chủ

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đã biểu quyết thông qua mục tiêu phát triển tổng quát là xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hội nhập, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM sẽ xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, đại hội xác định 3 đột phá chiến lược. Về chính sách, thể chế, TP.HCM tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai hiệu quả Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội và thí điểm mô hình đô thị tự chủ.

TP.HCM sẽ tập trung 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: NHẬT THỊNH

Về phát triển hạ tầng, địa phương thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hệ thống đường sắt đô thị, cảng biển và chỉnh trang đô thị. Về phát triển nguồn nhân lực, TP.HCM sẽ đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, có chính sách đặc thù thu hút, đãi ngộ nhân tài.

Đặc biệt, đại hội đã thông qua định hướng kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực với mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột", mở ra không gian phát triển mới, bền vững cho tương lai.