Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TS Trương Minh Huy Vũ nêu giải pháp tăng trưởng trên 10% cho TP.HCM 5 năm tới

Sỹ Đông - Vũ Phượng
15/10/2025 10:23 GMT+7

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho rằng tăng trưởng kinh tế phải đi cùng môi trường xã hội bình ổn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, mới có thể bền vững.

Tại phiên thảo luận sáng 15.10 trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM trình bày tham luận giải pháp tăng trưởng kinh tế từ 10- 11% trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tăng trưởng phải đi cùng môi trường xã hội bình ổn

Theo TS Vũ, lịch sử tăng trưởng của các quốc gia và các thành phố trên thế giới có nhiều bài học về sự thành công nhưng cũng không ít thất bại. Đa phần trường hợp thất bại do thiếu nỗ lực lớn. Ông Vũ cho rằng không thể tăng trưởng bằng mọi giá, mà phải gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, tránh tăng trưởng quá nóng, quá cao, dẫn đến lạm phát cao, mất ổn định.

"Tăng trưởng phải đi cùng môi trường xã hội bình ổn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, mới có thể bền vững", Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM nhận định.

TS Trương Minh Huy Vũ nêu giải pháp tăng trưởng trên 10% cho TP.HCM 5 năm tới - Ảnh 1.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM trình bày tham luận về các giải pháp tăng trưởng kinh tế

ẢNH: BTC ĐẠI HỘI

TS Vũ phân tích về mặt lý thuyết, trong ngắn hạn, muốn đạt được mức tăng trưởng nhanh như hiện nay (8,5 - 10%), chỉ có cách tăng quy mô vốn đầu tư toàn xã hội. Trong trung hạn 2025 - 2030, TP.HCM cần huy động khoảng 3 triệu tỉ đồng, từ nguồn đầu tư công, tư nhân, tiêu dùng.

Còn trung và dài hạn, ông Vũ cho rằng phải kích thích tổng cung, tức là tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, khuyến khích mọi người khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ. Đây chính là tinh thần của các Nghị quyết Trung ương đã đưa ra, rất đúng hướng.

Ông Vũ khẳng định TP.HCM mở rộng có cơ sở để đạt được tăng trưởng cao trong những năm tới với lợi thế hợp nhất 3 địa phương tạo thành cực tăng trưởng quốc gia; dân số đông, học vấn cao, tập trung nguồn lực các ngành kinh tế lớn, cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi, có cảng biển, công nghiệp, dịch vụ phát triển. Dù vậy, TP.HCM cần phải nhanh chóng cải thiện hạ tầng giao thông kết nối trong thành phố và kết nối vùng.

Huy động vốn cho các dự án trọng điểm

Nêu giải pháp, TS Trương Minh Huy Vũ khuyến nghị cần nâng cao năng lực thể chế của TP.HCM và coi đây là trọng tâm của nhiệm kỳ này. Từ kinh nghiệm xây dựng Nghị quyết 54/2017 đến Nghị quyết 98/2023, rồi Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội, ông Vũ cho rằng TP.HCM cần hình dung rõ mình muốn gì, thiết kế lập luận, số liệu, minh chứng cụ thể và thuyết phục, chủ động đeo bám Trung ương.

Song song đó, chuyển đổi mô hình kinh tế cần được tập trung. Các số liệu chỉ ra rằng nền tảng phát triển của TP.HCM tập trung ở công nghiệp - thương mại - dịch vụ, cần gắn với các xu hướng kinh tế xanh, kinh tế số. Thành phố cần tập trung triển khai các đề án lớn như dịch chuyển công nghiệp, phát triển khu công nghiệp, khu công nghệ cao theo hướng hiện đại.

TS Trương Minh Huy Vũ nêu giải pháp tăng trưởng trên 10% cho TP.HCM 5 năm tới - Ảnh 2.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM sẽ bế mạc trong sáng 15.10

ẢNH: BTC ĐẠI HỘI

Về hạ tầng chiến lược, dù có nhiều điểm sáng với các dự án vành đai 2, vành đai 3, vành đai 4 nhưng TP.HCM vẫn cần tập trung phát triển hạ tầng kết nối trong định hướng "ba vùng, một đặc khu, ba hành lang, năm trụ cột", nhất là các tuyến đường sắt chở khách và hàng hóa kết nối các khu vực sản xuất. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số cũng cần phải đầu tư.

Liên quan đến việc huy động nguồn lực, TS Trương Minh Huy Vũ đánh giá những năm qua, nguồn lực nhà nước còn hạn chế, chủ yếu dựa vào xã hội hóa và tư nhân. Do đó, trong giai đoạn tới cần đa dạng hóa nguồn lực và phương thức huy động, trong nhiều lĩnh vực như giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, xã hội.

"Thành bại của các công trình, dự án trong 5 năm tới phụ thuộc lớn vào việc huy động được nguồn vốn đầu tư xã hội hay không, và huy động bằng cách nào", ông Vũ nhận định.

Trong sáng 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Tin liên quan

TP.HCM sắp đón nhà đầu tư làm trung tâm siêu dữ liệu AI 2 tỉ USD

TP.HCM sắp đón nhà đầu tư làm trung tâm siêu dữ liệu AI 2 tỉ USD

Tập đoàn G42 của UAE dự kiến đầu tư trung tâm siêu dữ liệu trí tuệ nhân tạo với số vốn gần 2 tỉ USD tại TP.HCM.

Thêm chính sách đột phá cho siêu đô thị

TP.HCM hướng tới vị thế dẫn đầu về đổi mới sáng tạo

Khám phá thêm chủ đề

trương minh huy vũ tăng trưởng kinh tế TP.HCM đại hội đảng Đảng bộ TP.HCM Dự án trọng điểm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận