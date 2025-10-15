TS Trương Minh Huy Vũ nêu giải pháp tăng trưởng trên 10% cho TP.HCM 5 năm tới

Tại phiên thảo luận sáng 15.10 trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM trình bày tham luận giải pháp tăng trưởng kinh tế từ 10- 11% trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tăng trưởng phải đi cùng môi trường xã hội bình ổn

Theo TS Vũ, lịch sử tăng trưởng của các quốc gia và các thành phố trên thế giới có nhiều bài học về sự thành công nhưng cũng không ít thất bại. Đa phần trường hợp thất bại do thiếu nỗ lực lớn. Ông Vũ cho rằng không thể tăng trưởng bằng mọi giá, mà phải gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, tránh tăng trưởng quá nóng, quá cao, dẫn đến lạm phát cao, mất ổn định.

"Tăng trưởng phải đi cùng môi trường xã hội bình ổn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, mới có thể bền vững", Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM nhận định.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM trình bày tham luận về các giải pháp tăng trưởng kinh tế ẢNH: BTC ĐẠI HỘI

TS Vũ phân tích về mặt lý thuyết, trong ngắn hạn, muốn đạt được mức tăng trưởng nhanh như hiện nay (8,5 - 10%), chỉ có cách tăng quy mô vốn đầu tư toàn xã hội. Trong trung hạn 2025 - 2030, TP.HCM cần huy động khoảng 3 triệu tỉ đồng, từ nguồn đầu tư công, tư nhân, tiêu dùng.

Còn trung và dài hạn, ông Vũ cho rằng phải kích thích tổng cung, tức là tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, khuyến khích mọi người khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ. Đây chính là tinh thần của các Nghị quyết Trung ương đã đưa ra, rất đúng hướng.

Ông Vũ khẳng định TP.HCM mở rộng có cơ sở để đạt được tăng trưởng cao trong những năm tới với lợi thế hợp nhất 3 địa phương tạo thành cực tăng trưởng quốc gia; dân số đông, học vấn cao, tập trung nguồn lực các ngành kinh tế lớn, cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi, có cảng biển, công nghiệp, dịch vụ phát triển. Dù vậy, TP.HCM cần phải nhanh chóng cải thiện hạ tầng giao thông kết nối trong thành phố và kết nối vùng.

Huy động vốn cho các dự án trọng điểm

Nêu giải pháp, TS Trương Minh Huy Vũ khuyến nghị cần nâng cao năng lực thể chế của TP.HCM và coi đây là trọng tâm của nhiệm kỳ này. Từ kinh nghiệm xây dựng Nghị quyết 54/2017 đến Nghị quyết 98/2023, rồi Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội, ông Vũ cho rằng TP.HCM cần hình dung rõ mình muốn gì, thiết kế lập luận, số liệu, minh chứng cụ thể và thuyết phục, chủ động đeo bám Trung ương.

Song song đó, chuyển đổi mô hình kinh tế cần được tập trung. Các số liệu chỉ ra rằng nền tảng phát triển của TP.HCM tập trung ở công nghiệp - thương mại - dịch vụ, cần gắn với các xu hướng kinh tế xanh, kinh tế số. Thành phố cần tập trung triển khai các đề án lớn như dịch chuyển công nghiệp, phát triển khu công nghiệp, khu công nghệ cao theo hướng hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM sẽ bế mạc trong sáng 15.10 ẢNH: BTC ĐẠI HỘI

Về hạ tầng chiến lược, dù có nhiều điểm sáng với các dự án vành đai 2, vành đai 3, vành đai 4 nhưng TP.HCM vẫn cần tập trung phát triển hạ tầng kết nối trong định hướng "ba vùng, một đặc khu, ba hành lang, năm trụ cột", nhất là các tuyến đường sắt chở khách và hàng hóa kết nối các khu vực sản xuất. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số cũng cần phải đầu tư.

Liên quan đến việc huy động nguồn lực, TS Trương Minh Huy Vũ đánh giá những năm qua, nguồn lực nhà nước còn hạn chế, chủ yếu dựa vào xã hội hóa và tư nhân. Do đó, trong giai đoạn tới cần đa dạng hóa nguồn lực và phương thức huy động, trong nhiều lĩnh vực như giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, xã hội.

"Thành bại của các công trình, dự án trong 5 năm tới phụ thuộc lớn vào việc huy động được nguồn vốn đầu tư xã hội hay không, và huy động bằng cách nào", ông Vũ nhận định.

Trong sáng 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ bế mạc sau 3 ngày làm việc.