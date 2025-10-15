Thêm chính sách đột phá cho siêu đô thị

C HUẨN BỊ VỐN VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết bản thân rất trăn trở việc giải quyết bức xúc của người dân về ùn tắc giao thông và ngập nước. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM mới có khoảng 80 điểm ngập cần giải quyết. Để thực hiện các mục tiêu của đại hội, ông Lâm cho rằng cần phải có quy hoạch, nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện. "3 yếu tố này phải chuẩn bị bài bản, căn cơ, thực tâm thì mới bắt tay vào công cuộc đổi mới sắp tới được", ông Lâm nói.

Ước tính 5 năm tới, TP.HCM cần nguồn vốn hơn 7 triệu tỉ đồng nhưng địa phương mới cân đối được hơn 1 triệu tỉ đồng. Ông Lâm nhận định TP.HCM có lợi thế nguồn lực đất đai, nhất là khi luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các nghị định hướng dẫn rất rõ, nhất là hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia.

Về nguồn nhân lực, ông Lâm cho biết TP.HCM đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển trung tâm tài chính, cảng biển, logistics, đường sắt nên cần giải pháp bổ sung nguồn nhân lực cho các lĩnh vực mũi nhọn. Riêng lĩnh vực đường sắt rất cần thu hút chuyên gia quốc tế, những người tài giỏi trong nước, kiến trúc sư, người có kinh nghiệm khu vực ngoài Nhà nước. "Hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức vướng quy định nên rất khó. Chúng tôi muốn tuyển một anh tư vấn rất giỏi về làm phó phòng đường sắt nhưng rất khó, đặc biệt là trong giai đoạn này đang tinh giảm biên chế", ông Lâm chia sẻ.

Để trở thành một cực công nghiệp công nghệ cao hàng đầu Đông Nam Á, Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng cần ưu tiên vốn ODA và vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án hạ tầng giao thông chiến lược: cao tốc, đường sắt, kết nối cảng, sân bay tại TP.HCM; phát triển các dự án năng lượng tái tạo quốc gia tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Giờ. Ông Vũ cũng đề xuất cơ quan T.Ư cho phép TP.HCM thực hiện một số cơ chế đặc thù như cung cấp dịch vụ công "một cửa tại chỗ" tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phục vụ nhà đầu tư…

C HĂM LO CHU ĐÁO TRẺ EM YẾU THẾ

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, đánh giá chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia là quyết tâm chính trị rất lớn. Do vậy, các sở phải rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng trường học, dành quỹ đất sạch xây dựng trường lớp mới. Cũng theo ông Bình, hiện Chính phủ đã miễn học phí, TP.HCM đã có nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh ngoài công lập nhưng các khoản dịch vụ khác như suất ăn bán trú, ngoại khóa, học kỹ năng sống lại không nhỏ. Ông Bình đề xuất có chính sách hỗ trợ học sinh diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ khó khăn, mồ côi, khuyết tật để các em được tiếp cận công bằng, không em nào bị bỏ lại phía sau.

Trao đổi thêm, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đồng tình việc cần có chính sách ưu đãi các khoản thu ngoài học phí cho những người yếu thế, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Với các khoản như bán trú, hỗ trợ giáo dục, ngoại khóa, kỹ năng sống…, xã hội sẵn sàng chung tay góp sức tài trợ cho các em đến trường. Cạnh đó, để giải quyết tình trạng người được các trường nghề đào tạo ngành nghề nhưng xã hội không có nhu cầu hoặc nhận vào phải đào tạo lại, ông Quang đề nghị cơ sở đào tạo nghiên cứu liên kết với các doanh nghiệp có nhu cầu về lao động, cho người học nghề thực tập trong xưởng để nâng cao kỹ năng, tay nghề.

Một số đại biểu khác nêu giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, di dời nhà ven kênh, tăng mảng xanh, công viên, tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp…