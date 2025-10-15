TP.HCM hướng tới vị thế dẫn đầu về đổi mới sáng tạo

Ngày 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên trọng thể với sự tham dự của 546 đại biểu, đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đến dự đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN, các bộ, ngành T.Ư, TP.HCM và các tỉnh bạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại đại hội Ảnh: BTC

Tái cấu trúc không gian phát triển

Phát biểu khai mạc, ông Trần Lưu Quang, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển - sáng tạo lớn nhất cả nước và mang tầm khu vực. "Đây là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới", ông Trần Lưu Quang cho biết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định đại hội không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM, hòa chung nhịp bước của cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông, bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. "Chúng ta không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải thẳng thắn tự hỏi TP.HCM đang đứng đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và quốc tế? Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của thành phố đã được phát huy tương xứng hay chưa? Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa", ông Quang đặt ra hàng loạt câu hỏi và đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận.

Trình bày tóm tắt báo cáo chính trị, ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết mục tiêu của TP.HCM đến năm 2030 sẽ trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung 3 đột phá chiến lược, gồm: chính sách, thể chế; phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực. TP.HCM sẽ cấu trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Đô thị phát triển theo định hướng "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột".

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đại hội không chỉ là bước khởi đầu cho một chương mới của TP.HCM sau hợp nhất, mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Gợi mở 6 nội dung chiến lược giai đoạn 2025 - 2030 cho Đảng bộ TP.HCM, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt, người đứng đầu các cấp, xem đây là đột phá chiến lược của chiến lược. "Đội ngũ ấy phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức liêm chính, có tư duy chiến lược, giỏi chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nổi trội, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp. Họ phải là thế hệ lãnh đạo mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần phụng sự nhân dân", Tổng Bí thư gửi gắm.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có 110 ủy viên Tại đại hội, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM gồm 110 ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy có 29 ủy viên. Thường trực Thành ủy TP.HCM có 7 người, gồm Bí thư Trần Lưu Quang và 6 phó bí thư: ông Lê Quốc Phong (Phó bí thư Thường trực), ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TP.HCM), ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP.HCM), ông Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM), ông Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM).

Để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu TP.HCM vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, biến đường lối thành hành động, nghị quyết thành kết quả cụ thể, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị. TP.HCM từng là nơi mà nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được tổ chức thực thi hiệu quả và nhân rộng ra cả nước. Tổng Bí thư mong muốn địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, lấy lại vị thế là cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo dẫn đầu trong cả nước.

Bên cạnh đó, TP.HCM phải đặt vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động; hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của người dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị.

Để phát triển TP.HCM thành đô thị hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn chỉnh quy hoạch, tái cấu trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. "Đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, chậm ngày nào thành phố càng mất cơ hội phát triển ngày đó", Tổng Bí thư lưu ý. Song song đó, TP.HCM cần đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong giai đoạn 2025 - 2030.

Phát triển trong kỷ nguyên mới không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và các chỉ số này cần được lượng hóa. Tổng Bí thư Tô Lâm

Tại đại hội, Tổng Bí thư bày tỏ trăn trở trước hàng loạt vấn đề tồn tại của TP.HCM như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và tội phạm ma túy, đồng thời đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ lưỡng, đưa ra các giải pháp khắc phục. Đơn cử như nếu không giải quyết được ùn tắc giao thông thì lợi thế sẽ trở thành điểm nghẽn, khách du lịch không đến, nhà đầu tư không vào, cuộc sống người dân bị cản trở. Riêng vấn đề ngập nước, Tổng Bí thư lưu ý không thể để cứ trời mưa là người dân lo ngập nước, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng tác động đến các đô thị. "Chính phủ sẽ hỗ trợ đầu tư, cùng đồng hành, giải quyết dứt điểm trong nhiệm kỳ này. Giải quyết sớm ngày nào tốt ngày đó", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Bên cạnh các vấn đề kinh tế - môi trường, Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm đến mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng thành phố đáng sống, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. TP.HCM cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Đồng thời, triển khai hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, phát triển dân số bền vững, gắn với xây dựng hệ thống y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.

"Phát triển trong kỷ nguyên mới không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và các chỉ số này cần được lượng hóa", Tổng Bí thư yêu cầu.

Cuối cùng, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.

Sáng nay (15.10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ bế mạc.