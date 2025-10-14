Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM sẽ chắt chiu để làm đường sắt đô thị

Chiều 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiếp tục chương trình thảo luận theo tổ. Tại tổ thảo luận số 1, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã chia sẻ một số ý kiến cùng các đại biểu thảo luận.

Cần chăm lo trẻ em yếu thế

Đại biểu Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, cho biết theo khảo sát, với chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học thì có những địa phương không đạt như: Bình Dương cũ; một số quận, huyện ở TP.HCM trước sáp nhập.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham gia Tổ thảo luận số 1 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ở những khu vực đông dân, có những lớp học trên 50 em. Tại một số khu vực, tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp cấp 2 vào trường công lập còn thấp, các em gia đình khó khăn buộc phải đi học trường tư. Do đó, cần có giải pháp để rà soát, đánh giá tổng thể về quỹ đất phát triển giáo dục.

Đại biểu Cao Thanh Bình đề xuất đánh giá tổng thể các cơ sở đào tạo nghề để tránh việc đào tạo nhân lực nhưng xã hội không có nhu cầu, hoặc doanh nghiệp tuyển dụng nhưng phải đào tạo lại.

Ông Bình nêu thực tế, dù được miễn học phí nhưng học sinh phải đóng nhiều khoản tiền khác như: tiền ăn bán trú, hỗ trợ giáo dục, ngoại khóa, kỹ năng sống... Ông đề xuất thành phố nghiên cứu hỗ trợ các khoản này cho các em có hoàn cảnh khó khăn để chăm lo, động viên các em tới trường.

Đại biểu Cao Thanh Bình cũng nêu thực trạng về dự án đầu tư các khu thể thao, thành phố cần tính toán để vừa phát triển thể thao phong trào và thành tích cao.

Trao đổi thêm ý kiến của đại biểu Cao Thanh Bình, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho rằng thành phố cần nghiên cứu chính sách ưu đãi các khoản thu ngoài học phí cho những người yếu thế, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.

Với các khoản như bán trú, hỗ trợ giáo dục, ngoại khóa, kỹ năng sống… xã hội sẵn sàng chung tay góp sức tài trợ cho các em đến trường.

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng cần có chính sách hỗ trợ các khoản thu ngoài học phí ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để giải quyết tình trạng người được các trường nghề đào tạo ngành nghề nhưng xã hội không có nhu cầu hoặc nhận vào phải đào tạo lại, ông Quang đề nghị cơ sở đào tạo nghiên cứu liên kết với các doanh nghiệp có nhu cầu về lao động, cho người học nghề thực tập trong xưởng để nâng cao kỹ năng, tay nghề.

Tập trung phát triển mạnh mẽ đường sắt đô thị

Đại biểu Cao Hoàng Khương, Chủ tịch UBND phường Hòa Bình, đề xuất thành phố cần quan tâm "cởi trói" khu đất đang bỏ trống. Hiện các khu đất này đang vướng nhiều quy định, thủ tục.

Đại biểu Hoàng Tùng, Bí thư phường An Khánh, kiến nghị trong 3 công trình đột phá có thể bổ sung ưu tiên đầu tư hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị.



"Giải quyết tắc nghẽn thì con đường duy nhất là giao thông công cộng, cụ thể là đường sắt đô thị. Khi đường sắt đô thị phát triển không chỉ giải quyết ùn tắc mà còn mở ra không gian phát triển mới tại khu vực khác. Cần đưa thành công trình trọng điểm, phát triển đường sắt đô thị trong 5 năm tới", ông Hoàng Tùng đề xuất.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết nhiệm kỳ này sẽ phát triển mạnh mẽ, tối đa, chắt chiu để làm đường sắt đô thị ẢNH: BTC

Một số đại biểu khác của tổ thảo luận số 1 cũng nêu ý kiến về khó khăn trong quá trình hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, về mật độ cây xanh, đột phá về nhà ở xã hội…

Bí thư Trần Lưu Quang ghi nhận các ý kiến và cho biết lãnh đạo TP.HCM sẽ ghi nhận để chỉ đạo, điều hành hiệu quả. Bí thư Thành ủy TP.HCM cho hay, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, phường (xã) mới nằm ngay trụ sở quận, huyện cũ thì cơ sở vật chất đầy đủ, nhưng không đủ điều kiện lo chi phí.

Một số phường (xã) khác thì phải dồn về một trụ sở, không đủ chỗ. Nếu dùng thêm trụ sở cũ của phường kế bên thì ở xa, trong khi chuyển đổi số chưa bảo đảm. Ông Quang mong các bí thư phường chia sẻ với điều này. Theo kế hoạch, cuối quý 3/2026, 168 xã, phường và đặc khu sẽ được trang bị đầy đủ máy tính, phương tiện, thiết bị mạng để bảo đảm chuyển đổi số.

Về phát triển đường sắt đô thị, Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ: "Trong nhiệm kỳ này phải phát triển mạnh mẽ, tối đa, chắt chiu để làm đường sắt đô thị vì đây là giải pháp duy nhất giải quyết kẹt xe".

Ông Quang nhấn mạnh, nếu không đền bù giải phóng mặt bằng thì không làm được các công trình này. Do đó, TP.HCM đang tổ chức 19 đội đi về địa phương để đền bù cho các khu vực.