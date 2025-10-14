Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian hàng Báo Thanh Niên tại ĐH Đảng bộ TP.HCM

Sáng 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 546 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.



Chủ tịch nước Lương Cường tham quan gian triển lãm Báo Thanh Niên tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đến dự phiên khai mạc trọng thể có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các tỉnh bạn.

Gian hàng của Báo Thanh Niên có các đặc san đặc biệt, những cuốn sách được tổng hợp bài viết từ các cuộc thi do báo tổ chức ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trước phiên khai mạc đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu tham quan khu triển lãm báo chí - xuất bản và khu triển lãm các sản phẩm công nghệ chiến lược của TP.HCM.

Trong đó, gian hàng triển lãm các ấn phẩm của Báo Thanh Niên vinh dự đón các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết triển lãm báo chí - xuất bản giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền báo chí - xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.



Nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên đón tiếp nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan gian hàng triển lãm trưng bày Báo Thanh Niên ẢNH: SỸ ĐÔNG

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tham quan và đọc các ấn phẩm đặc biệt của Báo Thanh Niên ẢNH: SỸ ĐÔNG

Gian hàng triển lãm Báo Thanh Niên cũng vinh dự đón Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM tham quan và xem số báo phát hành ngày 14.10 của Báo Thanh Niên ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh xem đặc san doanh nhân vừa phát hành của Báo Thanh Niên ẢNH: SỸ ĐÔNG

Những chiến sĩ nữ CSGT tham gia bảo vệ đại hội cũng là những gương mặt quen thuộc gắn bó với các hoạt động thiện nguyện của Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên tham quan gian hàng triển lãm Báo Thanh Niên ẢNH: SỸ ĐÔNG

Mỗi ấn phẩm, mỗi không gian trưng bày là một câu chuyện về đổi mới, về cách ngành văn hóa - truyền thông góp phần làm giàu bản sắc TP.HCM, đưa tri thức và thông tin đến gần hơn với công chúng.

Điểm nổi bật nhất là khu công trình xếp sách nghệ thuật nổi bật với các mô hình Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm hành chính Bình Dương.

Tham gia triển lãm, Báo Thanh Niên trưng bày và tặng khách tham quan các ấn phẩm báo chí giới thiệu một số sự kiện, dấu mốc quan trọng của TP.HCM và cả nước trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên cũng giới thiệu và tặng nhiều cuốn sách được tổng hợp bài viết từ các cuộc thi do báo tổ chức.