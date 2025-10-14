Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định. Theo đó, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM gồm 29 người.

Trong đó, ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bộ Chính trị đã chỉ định Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 29 người ẢNH: BTC

6 phó bí thư gồm: ông Lê Quốc Phong (Phó bí thư Thường trực); ông Nguyễn Văn Được (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM); ông Võ Văn Minh (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM); ông Nguyễn Phước Lộc (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM); ông Đặng Minh Thông (Phó bí thư Thành ủy TP.HCM) và bà Văn Thị Bạch Tuyết (Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM).

Trong danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM còn có các lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Giám đốc, Phó giám đốc Công an TP.HCM; Tư lệnh, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh; lãnh đạo Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ, phường Bà Rịa và Đặc khu Côn Đảo.

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH