Tổng Bí thư: 'Chậm quy hoạch ngày nào, TP.HCM mất cơ hội phát triển ngày đó'

Sáng 14.10, tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội, gợi mở nhiều vấn đề trọng tâm cho TP.HCM trong thời gian tới.

Tổng Bí thư đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi hợp nhất. Hiện quy mô kinh tế TP.HCM sau hợp nhất đạt 123 tỉ USD, sánh ngang nhiều đô thị lớn trong khu vực, thu ngân sách chiếm hơn 1/3 tổng thu quốc gia.

Trung ương và người dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng TP.HCM mới sẽ trở thành hình mẫu "siêu đô thị", hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP.HCM sáng 14.10 ẢNH: BTC ĐẠI HỘI

Về nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030, Tổng Bí thư thống nhất cao với các nội dung trong văn kiện, đồng thời gợi mở vấn đề quan trọng.

Đầu tiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt, người đứng đầu các cấp, xem đây là đột phá chiến lược của chiến lược.

"Đội ngũ ấy phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức liêm chính, có tư duy chiến lược, giỏi chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nổi trội, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp. Họ phải là thế hệ lãnh đạo mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần phụng sự nhân dân", Tổng Bí thư gửi gắm.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu TP.HCM cần vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, biến đường lối thành hành động, nghị quyết thành kết quả cụ thể, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan khu triển lãm các sản phẩm công nghệ chiến lược của TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đặc biệt, Tổng Bí thư mong muốn TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống, lấy lại vị thế là cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo, dẫn đầu trong cả nước. Bởi lẽ, TP.HCM là nơi mà nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được tổ chức thực thi hiệu quả và nhân rộng ra cả nước.

Lãnh đạo Đảng nhấn mạnh phải đặt vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động; hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của người dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị.

Giải quyết sớm tình trạng kẹt xe, ngập nước

Để xây dựng, phát triển TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành.

"Đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, chậm ngày nào thành phố càng mất cơ hội phát triển ngày đó", Tổng Bí thư lưu ý.

Song song đó, TP.HCM cần đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ẢNH: BTC ĐẠI HỘI

Tại đại hội, Tổng Bí thư bày tỏ trăn trở trước hàng loạt vấn đề tồn tại của TP.HCM như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, đồng thời đề nghị đại hội cần thảo luận kỹ và quyết tâm khắc phục. Nếu không giải quyết được ùn tắc giao thông thì lợi thế sẽ trở thành điểm nghẽn, khách du lịch không đến, nhà đầu tư không vào, cản trở đời sống của người dân.

Riêng vấn đề ngập nước, Tổng Bí thư lưu ý không thể để cứ trời mưa là người dân lo ngập nước, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng vẫn còn tác động đến các đô thị. "Chính phủ sẽ hỗ trợ đầu tư, cùng đồng hành, giải quyết dứt điểm trong nhiệm kỳ này. Giải quyết sớm ngày nào tốt ngày đó", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ 13 - 15.10 ẢNH: BTC ĐẠI HỘI

Bên cạnh các vấn đề kinh tế - môi trường, Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm đến mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng thành phố đáng sống, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.

TP.HCM cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Đồng thời, triển khai hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, phát triển dân số bền vững, gắn với xây dựng hệ thống y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM

"Phát triển trong kỷ nguyên mới không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và các chỉ số này cần được lượng hóa", Tổng Bí thư yêu cầu.

Cuối cùng, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.