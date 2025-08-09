TP.HCM bác yêu cầu bồi thường đất gần 9.000 m2 của Trường đại học Văn Lang

Ngày 9.8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có văn bản phản hồi kiến nghị của Trường đại học Văn Lang về việc bồi thường phần diện tích 8.909 m2 bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ).

Hồi đầu tháng 7.2024, Trường đại học Văn Lang yêu cầu xem xét chính sách bồi thường đối với phần diện tích 8.909 m2 mà trường đã mua và bồi thường 100% cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Qua xem xét hồ sơ pháp lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết ngày 7.9.1998, Thủ tướng ban hành Quyết định 813 về việc giao đất để xây dựng Trường đại học dân lập Văn Lang (sau này đổi tên thành Trường đại học Văn Lang).

Rạch Xuyên Tâm đoạn qua Trường đại học Văn Lang, phường An Nhơn, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Quyết định trên nêu rõ thu hồi 58.252 m2 đất tại phường 5, quận Gò Vấp và giao cho Trường đại học dân lập Văn Lang sử dụng 52.766 m2 trong diện tích đất thu hồi trên để đầu tư xây dựng trường học.

UBND TP.HCM quản lý 5.486 m2 đất còn lại để mở rộng đường giao thông khu vực và quy hoạch hành lang kỹ thuật bảo vệ rạch Lăng Lớn.

Đến tháng 6.2015, UBND TP.HCM có quyết định về điều chỉnh Quyết định 813 của Thủ tướng, trong đó điều chỉnh diện tích đất giao thực hiện dự án còn 49.343 m2. Diện tích trên được cho thuê thời hạn 50 năm, trường trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Riêng phần diện tích đất 8.909 m2 thuộc hành lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông quy hoạch, UBND TP.HCM tạm giao cho nhà trường để xây dựng theo quy hoạch, sau đó bàn giao cho UBND quận Gò Vấp quản lý.

Ngoài ra, tháng 11.2017, Trường đại học Văn Lang được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 49.343 m2.

Yêu cầu Trường đại học Văn Lang bàn giao trước ngày 10.8

Từ cơ sở pháp lý nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định phần diện tích 8.909 m2 mà Trường đại học Văn Lang đề nghị xem xét bồi thường là phần đất thuộc hành lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông quy hoạch, tạm giao cho đơn vị để xây dựng theo quy hoạch.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận thấy kiến nghị của Trường đại học Văn Lang là không có cơ sở, bởi lẽ nhà trường chỉ được tạm giao phần đất này để xây dựng theo quy hoạch và sau đó phải bàn giao cho UBND quận Gò Vấp (nay là phường An Nhơn) quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề nghị Trường đại học Văn Lang bàn giao mặt bằng trước ngày 10.8 để thi công dự án rạch Xuyên Tâm ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là một công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, thoát nước, chống ngập cho khu vực và chỉnh trang đô thị.

Rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km, đi qua các quận Bình Thạnh và Gò Vấp (nay thuộc các phường Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung và An Nhơn), đây được xem là tuyến rạch ô nhiễm nhất TP.HCM.

Việc thực hiện dự án là vô cùng cấp thiết, tuy nhiên tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện nay rất chậm, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án.

Do vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Trường đại học Văn Lang khẩn trương bàn giao phần diện tích đất bị ảnh hưởng trong dự án cho UBND phường An Nhơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư dự án), Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp trước ngày 10.8 để thi công dự án.