Bỏ nhiều chức danh, thêm các vị trí việc làm mới sau tinh gọn

Bộ Nội vụ vừa báo cáo Ban Tổ chức T.Ư kết quả rà soát, hoàn thiện toàn bộ danh mục vị trí việc làm của công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện toàn bộ danh mục vị trí việc làm của công chức, viên chức ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bộ máy tinh gọn hơn

Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở quy định mới của luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, gắn với yêu cầu đổi mới quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Danh mục mới được xây dựng theo nguyên tắc "đúng chức năng, đúng việc, đúng người, đúng tiêu chuẩn, đúng quy định pháp luật".

Sau khi các bộ, ngành và địa phương hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đã phối hợp rà soát lại toàn bộ hệ thống vị trí việc làm.

Kết quả, khối cơ quan hành chính thuộc Chính phủ quản lý gồm 849 vị trí việc làm, trong đó có 124 vị trí lãnh đạo, quản lý; 656 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 47 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và 22 vị trí hỗ trợ, phục vụ.

Việc bỏ cấp tổng cục và cấp huyện giúp giảm 27 vị trí lãnh đạo, quản lý và 21 vị trí nghiệp vụ chuyên ngành. Một số vị trí mới như kiểm toán nội bộ, kiểm tra chuyên ngành, kiểm soát thủ tục hành chính được bổ sung phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.

Ở cấp xã, Bộ Nội vụ định hướng danh mục gồm 43 vị trí việc làm, trong đó có 8 vị trí lãnh đạo, 32 chuyên môn nghiệp vụ và 3 hỗ trợ, phục vụ.

Một số vị trí mới như kế toán trưởng, cán bộ tiếp công dân, cán bộ kiểm tra chuyên ngành được bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Rà soát hơn 550 vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Đối với khối đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ rà soát 558 vị trí, gồm: 110 vị trí lãnh đạo, 392 chuyên ngành; 31 chuyên môn dùng chung và 25 hỗ trợ. Sau khi bỏ cấp tổng cục và cấp huyện, giảm 20 vị trí lãnh đạo quản lý.

Đặc biệt, việc chuyển Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Bộ Tài chính làm giảm thêm 8 vị trí lãnh đạo trong cơ quan thuộc Chính phủ.

Trước đó, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ đã hoàn tất việc rà soát danh mục vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống công lập.

Theo luật Cán bộ, công chức năm 2025, đến 1.7.2027, toàn bộ công chức phải được bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng.

Bộ Nội vụ sẽ trình Nghị định về vị trí việc làm viên chức, ban hành khung danh mục và mô tả công việc thống nhất trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm lần này được xem là bước tổng hợp hoàn chỉnh, tạo nền tảng cho quản lý đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đồng thời là căn cứ xác định biên chế giai đoạn 2026 - 2031 trong toàn hệ thống công lập.